"Болезнь России зашла слишком далеко": эксперт рассказал, что ждет РФ после Путина (видео)

По словам доктора исторических наук Ярослава Грицака, значительную роль в процессе формирования новой РФ сыграет Запад. И важно, чтобы при этом учитывалось мнение Украины.

России не пророчат никаких благоприятных сценариев развития, поскольку внутри страны сформировался режим, требующий радикального изменения путем "хирургического вмешательства", и это не зависит от действий Владимира Путина. Об этом сообщил доктор исторических наук Ярослав Грицак в комментарии медиа "24 Канал".

По его убеждению, в этом процессе Запад окажет существенное воздействие.

Согласно словам Ярослава Грицака, россияне выразили желание иметь лидера вроде Владимира Путина и теперь у них есть такой лидер. Он создал стабильный режим, и выход из него потребует значительного времени.

"Я не знаю, что будет с Россией после Путина. Но считаю, что после его ухода война изменит свой характер или прекратится. Но с другой стороны, я не вижу ничего хорошего для России с Путиным или без. Если Украина имеет свой хороший сценарий, РФ — нет", – отметил он.

Для дезинтеграции России требуются внутренние факторы, такие как сильные региональные субъекты. Однако Владимир Путин ослабил такие структуры. Наиболее вероятным сценарием для РФ может быть управляемый хаос, который Запад может попробовать контролировать. В этом контексте важно учитывать интересы Украины.

"Болезнь России зашла слишком далеко, чтобы Россия сама могла справиться. Ее нужно лечить хирургическим вмешательством. Это означает, что она должна изменяться не сама, а под давлением извне, например Запада. И важно, чтобы на фоне этого отчетливо был слышен голос Украины", – добавил Грицак.

Напомним, что аналитики ISW заявили, что ВС РФ учатся воевать и активно используют новые тактики на Донбассе. Оккупанты во время наступления на Авдеевку уделяют большое внимание контрбатарейной борьбе, а также активно используют средства радиоэлектронной борьбы, проводят тщательную артиллерийскую подготовку поля боя и демонстрируют четкое взаимодействие между командованием, разведкой и штурмовыми группами.

22 сентября командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что зима не замедлит контрнаступление ВСУ в Запорожской области, а самый большой прорыв украинских сил еще впереди.