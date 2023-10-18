В Ростове-на-Дону вспыхнул мощный пожар, спасателям не хватает воды (фото)

В российском городе загорелся склад, огонь охватил 500 квадратных метров, черный дым заметно издалека.

В Российской Федерации 18 октября в городе Ростов-на-Дону на улице 1-й Луговой вспыхнул масштабный пожар. По предварительным данным, загорелся склад полимерной пленки. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Фото: t.me/privet_rostov_ru

Сообщается, что пламя охватило два этажа здания склада. Российское МЧС заявило, что огонь охватил 500 квадратных метров, объявлен ранг пожара №2. Пожарным машинам не хватает запасов воды, чтобы потушить пожар.

"Cпасателям удалось предотвратить детонацию, не дав перекинуться огню на баллоны с сероводородом, которые находятся вблизи очага огня", — сообщили в МЧС РФ.

Во время пожара пострадал мужчина, он получил ожоги. Очевидцы в сети публикуются фото и видео с места инцидента. На опубликованных кадрах заметно, что пожар достаточно серьезный, а черный дым заметно издалека.

В ликвидации пожара задействованы 70 спасателей и 26 единиц техники.

Фото: t.me/privet_rostov_ru

Пожары в России

В последние время в РФ фиксируют большое количество пожаров, которые часто вспыхивают как в Москве, так и в других регионах. Участились пожары на военных объектах, заводах.

Так, 15 сентября в российской Самаре произошел масштабный пожар на подшипниковом заводе. По данным росСМИ, огонь охватил территорию в 100 кв. м. При этом возгорание пытаются устранить около 70 спасателей и 22 единиц техники.

Кроме того, 8 сентября в Москве, на Кусковской улице, вспыхнул масштабный пожар. Местные СМИ отметили, что заявка о происшествии поступила из здания, где находится Федеральная таможенная служба РФ.