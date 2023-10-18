Грозит до 7 лет: на автора "Масяни" Олега Куваева в РФ завели уголовное дело (видео)

По информации журналистов, мультипликатору Олегу Куваеву грозит до 7 лет тюрьмы или штраф до 500 тысяч рублей.

На автора популярного мультсериала про Масяню Олега Куваева завели уголовное дело по статье о призывах к действиям, направленным против "безопасности государства". Об этом сообщает The Moscow Times.

Поводом для открытия уголовного дела по ст. 280.4 УК РФ стал 169-й эпизод мультсериала под названием "Идолиада", в котором автор устами своей героини Масяни призывает российских солдат сдаваться в плен в рамках проекта ГУР Министерства обороны Украины "Хочу жить". При этом в самом ролике размещена ссылка на портал, который был создан ВСУ для таких обращений.

Как сообщают росСМИ, по данной статье фигуранту дела грозит до 7 лет тюремного заключения или штраф до 500 тысяч российских рублей. На вопрос медиа, что Куваев думает об уголовном деле, заведенном на него, мультипликатор сообщил, что ничего не знает.

"Из российских правоохранительных органов к нему никто не обращался, никакой официальной информации о возбуждении дела он не видел", — пишет издание "Север.Реалии".

56-летний мультипликатор Олег Куваев уже 15 лет живет в Израиле.

Куваев и агрессия России против Украины — что известно

Сериал "Масяня" выходит с 2001 года. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Куваев высказывался против того, что творит российская армия и правительство, в том числе в выпусках мультсериала. В связи с этим уже в марте 2022 года сайт с выпусками "Масяни" внесли в реестр запрещенных.

22 марта 2022 года Куваев выпустил 160-й эпизод сериала, посвященный вторжению России в Украину. Еще один из антивоенных эпизодов "Масяни" Куваев назвал "Санкт-Мариубург" — по аналогии с разбомбленным украинским Мариуполем. В нем китайские войска бомбят российские города, чтобы "очистить Россию от фашистов".

Отдельно Роскомнадзор ограничил доступ к сайту, на котором опубликованы все 160 серий мультфильма про Масяню. Объяснение ограничений, сделанных по требованию Генпрокуратуры РФ, — в роликах содержались "призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях".

Кроме того, Роскомнадзор заблокировал страницу с эпизодом "Вакидзаси": в этой серии героиня приносит Владимиру Путину короткий японский меч вакидзаси, который использовался самураями для ритуального самоубийства.

Напомним, Фокус писал, что в РФ массово штрафуют за "экстремистскую" символику. В Зеленограде двух женщин и одного мужчину оштрафовали за выгоревшее номерные знаки: красная полоса на флаге РФ выгорела добела и флаг стал похож на знамя Легиона "Свобода России". А мужчину из Москвы и вовсе арестовали на 15 суток за бело-синие воздушные шарики.

Кроме того, в конце июня этого года, как сообщал Фокус, стало известно, что в России администратора Telegram-канала пытали током за то, что он публиковал материалы об оккупированном Мариуполе. Судья отклонил вопрос обвинителя о следах пыток, заявив, что он относится к "документу, неисследованному в судебном заседании".