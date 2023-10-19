Важное обращение: Байден расскажет американцам, как США ответят на войну в Украине и Израиле

Глава Белого дома собирается обратиться к гражданам США около 3 часов ночи 20 октября по киевскому времени.

Президент США Джо Байден планирует выступить с обращением к американцам. Он хочет поговорить о войне в Украине и Израиле. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Завтра президент Байден обратится к нации, чтобы обсудить наш ответ на террористические атаки Хамаса против Израиля и продолжающуюся жестокую войну России против Украины", — сказано на сайте Белого дома.

Сообщается, что американский президент обратится к нации в четверг в 20:00 по восточному времени. Это около 3 часов ночи уже 20 октября по киевскому времени.

Байден выступит с обращением к американцам Фото: Скриншот

Ранее СМИ сообщали, что Байден попросит у Конгресса США 100 млрд долларов для помощи Украине и Израилю. По словам журналистов, американские законодатели предложили Белому дому разработать совместный пакет помощи Израилю и Украине, чтобы преодолеть сопротивление некоторых республиканцев.

Также 18 октября стало известно, что Джо Байден прибыл в Израиль с официальным визитом. Американский президент приземлился в аэропорту Тель-Авива, где его встретил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Поездка имеет дипломатическую миссию.