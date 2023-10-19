Путин в Китае: Си Цзиньпин пообещал поддержку РФ в защите ее "суверенитета", — Bloomberg

Как рассказал аналитик Филипп Иванов, несмотря на риторику Си Цзиньпина, инвестиции Китая в Россию остаются непропорционально малыми. Китайские компании опасаются политических рисков, вторичных санкций и коррупции.

Глава КНР Си Цзиньпин сказал президенту РФ Владимиру Путину, что поддерживает усилия России по защите своего "национального суверенитета", безопасности и интересов. Об этом пишет издание Bloomberg.

Сообщается, что Си также сказал, что укрепление связей Москвы и Пекина является долгосрочным решением. По его словам, Китай заинтересован в сотрудничестве с РФ для обеспечения продовольственной и энергетической безопасности. Также в КНР хотят быстрее построить новый газопровод. Речь идет о конструкции "Сила Сибири-2", которую планируется провести через Монголию.

Издание пишет, что этот проект, на реализацию которого после одобрения потребуются годы, поможет увеличить общий объем поставок российского газа в Китай. Москва рассчитывает на то, что ее гигантский азиатский сосед заменит Европу в качестве ее основного потребителя газа.

Как рассказал старший научный сотрудник Азиатского общества в Нью-Йорке Филипп Иванов, по мере углубления отношений России и Китая у Москвы становится все меньше возможностей выбора. Так, в Кремле понимают свое затруднительное положение.

По словам эксперта, несмотря на риторику Си Цзиньпина, инвестиции Китая в Россию остаются непропорционально малыми.

"Китайские компании опасаются политических рисков, вторичных санкций, коррупции и общей непредсказуемости российского рынка", — сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что Путин в Пекине появился в сопровождении офицеров с ядерным чемоданом. Как сообщают журналисты, ни одна поездка президента России не обходится без "ядерного чемодана". Как правило, его носит морской офицер.