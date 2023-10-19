"Цена ухода намного выше": Байден обратится к американцам касательно Украины и Израиля, – СМИ

По словам чиновников, американский президент собирается донести до народа, что поддержка Киева и Иерусалима является вопросом национальной безопасности США.

Президент США Джо Байден планирует выступить с обращением к американскому народу в четверг, 19 октября. Политик будет говорить о помощи Киеву и Иерусалиму, пишет CNN.

По данным источников издания, Джо Байден выразил своим главным советникам желание напрямую поговорить с американским народом о важности поддержки союзников.

Два чиновника из администрации Байдена сообщили журналистам, что президент намерен призвать к продолжению финансирования Украины и Израиля. Ожидается, что американский лидер использует аргумент о том, что помощь этим двум странам является вопросом национальной безопасности США.

"Он собирается доказать, что цена бездействия и цена ухода намного выше", — объяснил представитель администрации.

Один из высокопоставленных чиновников Белого дома также отметил, что Байден работал над речью с высшими помощниками на протяжении всей недели, в том числе во время возвращения в США из Израиля.

При этом советники ожидают, что президент США, как всегда, лично внесет последние коррективы в подготовленный текст непосредственно перед выступлением.

Напомним, 10 октября стало известно, что Белый дом решил объединить пакеты помощи Украине и Израилю, что обеспечить дополнительное финансирование Иерусалиму, и вернуть денежную помощь Киеву, против которой ранее выступали некоторые представители республиканцев.

Фокус также писал о том, что 18 октября группа протестующих вошла в здание Конгресса США Cannon House, требуя прекращения огня на Ближнем Востоке. Протестующие также выступили против военной помощи Израилю со стороны США.