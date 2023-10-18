Подарок для РФ: Запад поспешил заступиться за Израиль и подорвал поддержку Украины, — FT

По мнению экспертов, развивающиеся страны не поняли поспешное осуждение глобальным Западом и его союзниками нападения ХАМАС и обвинили его в лицемерии, что может негативно повлиять на поддержку Украины.

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После нападения террористов ХАМАСа на Израиль страны глобального Запада быстро отреагировали и осудили действия боевиков 7 октября. Столь поспешное их стремление поддержать Израиль существенно повлияло на желание развивающихся стран поддержать Украины. Об этом пишет Financial Times.

Как замечает FT со ссылкой на официальных лиц и дипломатов, развивающиеся страны обвинили США и Евросоюз в лицемерии, считая, что западный мир не защитил интересы 2,3 миллиона палестинцев.

"Некоторые западные дипломаты обеспокоены тем, что США предоставили Израилю карт-бланш на атаки по Сектору Газа в полную силу. Более десятка чиновников заявили, что это разрушило усилия по достижению консенсуса с ведущими государствами так называемого глобального Юга, такими как Индия, Бразилия и Южная Африка, о необходимости поддержания глобального порядка, основанного на правилах", — подчеркивает издание.

Ответ Израиля на нападение боевиков был адекватным Фото: Из открытых источников

Таким образом, пишет FT, подобная реакция западного мира на нападение боевиков ХАМАС, а еще более — нанесение Израилем ударов по Сектору Газа свели на нет усилия, предпринятые на международном уровне с целью показать Россию глобальным агрессором и глобальным изгоем. Позиции развивающихся стран относительно конфликта на Ближнем Востоке консолидировались, однако, по словам некоторых источников, могут сорвать дипломатические усилия по Украине.

"Мы точно проиграли битву на глобальном Юге… Вся работа, которую мы сделали с глобальным Югом (по Украине. — Ред.), была потеряна… Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Они больше никогда нас не будут слушать", — сказал FT один высокопоставленный дипломат из страны G7.

С 8 октября многие из западные чиновники и их американские коллеги сообщили Financial Times, что получили требования осудить атаку Израиля на Сектор Газа и его решение ограничить там поставки воды, электроэнергии и газа. Некоторые арабские страны, в частности Иордания и Египет, давили на западных официальных лиц, чтобы те акцентировали внимание на защите гражданского населения Сектора Газа.

"Если вы описываете отключение воды, еды и электричества в Украине как военное преступление, то вы должны сказать то же самое о Газе", — сказал один арабский чиновник.

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Почему развивающиеся страны поддерживают Палестину?

Как замечают эксперты, многие из стран глобального Юга смотрят на войну в Израиле с точки зрения самоопределения палестинцев и борьбы с глобальным доминированием США, которые являются важнейшим спонсором Израиля. Многие арабские страны на Ближнем Востоке считают, что глобальный Запад не обращал достаточного внимания на конфликты в Сирии, Йемене, Ливии, не привлекал Израиль к ответственности за его отношение к палестинцам.

"То, что мы сказали об Украине, должно касаться Газы. Иначе мы полностью теряем доверие… Бразильцы, южноафриканцы, индонезийцы: почему они должны верить тому, что мы говорим о правах человека?" — добавил дипломат страны из G7.

При этом FT отметило, что одновременно Россия и Китай всячески поддерживают "теплые отношения с палестинцами". Так, РФ пыталась принять в Совете Безопасности ООН резолюцию, осуждающую насилие против мирного населения в израильско-палестинском конфликте, но без конкретного упоминания ХАМАСа. Резолюция не была принята, однако западные дипломаты обеспокоены тем, что с внесенными изменениями она все-таки может набрать девять голосов, необходимых для принятия.

"Тогда США, Великобритания или Франция могут наложить вето, обеспечив победу российской пропаганды", — пишет издание.

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В этом источники FT и видят риск того, что при дальнейших действиях в Генассамблее ООН по поддержке Украины число воздержавшихся стран может увеличиться.

"Это подарок с неба для России… Думаю, что происходящее наносит вред… потому что Россия использует кризис и говорит: "Смотрите, глобальный порядок, который был построен после Второй мировой войны, не работает на вас", и обращается к одному миллиарду жителей Ближнего Востока или в арабском мире", — заметил высокопоставленный чиновник ЕС.

Что может сделать цивилизованный мир

За месяц до нападения ХАМАСа на Израиль лидеры США, ЕС и их западных союзников посетили саммит G20 в Нью-Дели, где говорили с развивающимися странами об осуждении нападения России на Украину. При этом они обращали внимание своих визави на важность поддержки уважения к уставу ООН и международному праву.

"Нью-Дели, Джакарта и Бразилиа хотят видеть общую позицию по этим вопросам и последовательность. А если они этого не видят… тогда по главным глобальным вопросам существует определенная опасность, что ЕС, G7, НАТО не будут восприняты серьезно", — заметил в ответ на эти попытки глобального Запада дипломат одной арабской страны.

Однако дипломаты ЕС и США, подчеркивает FT, все же хотят использовать для координации действий саммит в Белом доме, который пройдет в пятницу, 20 октября, между президентом США Джо Байденом, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем, который будет представлять 27 лидеров ЕС.

"Европа должна держать линию здесь… Сначала мы были в небольшом беспорядке, но я думаю, что сейчас мы лучше скоординированы в отношении защиты фундаментальных прав и убеждений", — уверен министр иностранных дел одной из стран глобального Запада.

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Напомним, Фокус писал, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прибыл в Израиль, который последние несколько недель регулярно подвергается ракетным ударам.

Кроме того, Фокус сообщал 17 октября, что США направят к берегам Израиля тысячи морпехов и больше 10 военных кораблей.

Ранее Фокус информировал о том, как может измениться отношение к мигрантам в Европе из-за войны в Израиле.

Вместе с тем, по данным ЦНС, для обучения "Хезболлы" в Сирию прибыли инструкторы "вагнеровцев".