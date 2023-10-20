"Переходят к более опасному этапу": Ким Чен Ын угрожает превентивным ядерным ударом

В Северной Корее заявили, что те времена, когда право на превентивный удар якобы было "монопольной собственностью США", уже прошли.

Руководитель Корейской Народно-Демократической республики (КНДР) Ким Чен Ын пообещал "ответить" Соединенным Штатам Америки на якобы попытки "развязывания ядерной войны". Об этом пишет северокорейское информационное агентство (ЦТАК) 20 октября.

В агентстве заявили, что "военные провокационные происки США переходят к более опасному этапу".

В качестве "подтверждения" упоминаются предстоящие совместные воздушные учения США, Южной Кореи и Японии вблизи Корейского полуострова. Речь также идет о переброске в Южную Корею "всех ядерных стратегических средств".

"Та страница истории, когда право на превентивный удар оставалось "монопольной собственностью" США, перевернута", — заявили в ЦТАК.

В Северной Корее напомнили, что Пхеньян недавно закрепил на законодательном уровне свою политику касательно ядерного оружия, которая предусматривает "необходимые нормы поведения" на случай ядерной агрессии против КНДР.

"Для США лучше как можно быстрее понять, что, чем чаще повторяется просчет, тем ближе подходит опасный момент для американского континента за океаном", — добавили в агентстве.

Напомним, 12 октября Ким Чен Ын выразил надежду на победу Российской Федерации в борьбе с "политикой гегемонии империалистов" и пожелал президенту РФ Владимиру Путину "крепкого здоровья и успехов".

Позже, 20 октября, Ким Чен Ын подтвердил свою готовность выполнить обязательства, которые были согласованы с президентом России Владимиром Путиным по итогам последних встреч.