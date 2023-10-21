"Взорвалось колесо": в Таджикистане сгорел военно-транспортный самолет РФ (фото)

Самолет начал гореть во время взлета, а потом просто выкатился за пределы взлетной полосы и там сгорел почти полностью.

В Таджикистане произошла неприятность с российским военно-транспортным самолетом Ил-76. Он сгорел во время взлета с военного аэродрома в Душанбе. Об этом сообщает российское издание Baza.

Отмечается, что инцидент произошел 20 октября. Российский военно-транспортный самолет Ил-76МД вспыхнул во время взлета.

"По предварительным данным, во время разгона у самолета взорвалось колесо, после чего начался пожар. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и полностью сгорел", — пишет Baza.

По данным источников, на борту было 8 человек. Экипаж не пострадал.

Предварительной причиной пожара в российском самолете Ил-76МД на аэродроме в Душанбе издание называет — разрушение пневматики колеса при разгоне с последующим попаданием элементов в двигатель.

"Именно из-за этого в двигателе и начался пожар", — пишет Baza

Российское издание Shot тоже пишет о вспышке двигателя.

"Российский Ил-76 загорелся во время взлета с аэродрома Гисар в Душанбе. У военно-транспортного борта загорелся двигатель, он выкатился за пределы злотно-посадочной полосы. К счастью, экипаж смог вовремя покинуть судно, никто не пострадал", — говорится в сообщении.

Напомним, что Силы обороны за несколько дней сбили 5 вражеских самолетов на разных участках фронта за последние несколько дней.

Ранее сообщалось, что в Генштабе ВСУ озвучили потери авиации ВС РФ, после ракетных ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске. Так, по данным командования, оккупанты потеряли 6 вертолетов и 1 самолет, около 620 человек личного состава и более 50 единиц техники.