Шольц заговорил о масштабной депортации из Германии после визита в Израиль, — Der Spiegel

Шольц отметил, что власть долгое время тщательно следила за антиеврейскими проявлениями в обществе, однако пришло время действовать радикальнее.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заговорил о массовой депортации людей из Германии после своей поездки в Израиль. Он считает, что страну должны покинуть все, кто не имеет права там оставаться. Об этом пишет Der Spiegel.

Он заявил, что шокирован тем, что происходило в Израиле 7 октября.

"Мы стоим на стороне евреев. Государство сделает все возможное, чтобы защитить жизнь евреев в Германии. И как граждане этой страны мы не позволим разделить себя. Нападения, оскорбления или травмы, нанесенные евреям, являются нападениями на всех нас", — сказал он.

Шольц отметил, что в Германии есть те, кто питает ненависть к Израилю, и власть должна за этим внимательно следить.

"С одной стороны, это иммиграция рабочей силы, которая нам нужна. И есть те, кто ищет убежища, поскольку являются объектами политического угнетения. С другой стороны, это означает, что все, кто не принадлежит ни к одной из этих групп, не могут остаться. Поэтому мы ограничиваем нелегальную миграцию в Германию. Слишком много людей прибывает", — сказал Олаф Шольц.

Он отметил, что Германия уже имеет целый список мер, одна из которых — совсем радикальная.

"Мы должны наконец массово депортировать тех, кто не имеет права оставаться в Германии", — отметил канцлер.

Напомним, что Шольц отреагировал на слова Путина о войне в Израиле. По мнению немецкого канцлера, демонстрация президентом РФ обеспокоенности относительно гражданских жертв на Ближнем Востоке является "циничной".

Ранее сообщалось, что канцлер Германии заявил, что его страна продолжит поставки оружия Киеву и уже готовит новый пакет военной помощи.