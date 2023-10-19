"Я более чем возмущен": Шольц отреагировал на слова Путина о войне в Израиле

По мнению немецкого канцлера, демонстрация президентом РФ обеспокоенности касательно гражданских жертв на Ближнем Востоке является "циничной".

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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал заявления президента Российской Федерации о войне между Израилем и боевиками ХАМАС. Об этом пишет Sky News 19 октября.

В частности, политик высказался о якобы обеспокоенности российского президента жертвами среди мирного населения на Ближнем Востоке.

"Я более чем возмущен, когда слышу, что российский президент повсюду предупреждает, что в военных столкновениях могут быть жертвы, гражданские жертвы", — сказал Шольц.

Глава немецкого правительства назвал высказывания президента РФ на эту тему "циничными". Он также добавил, что Германия "привержена освобождению заложников".

Война между Израилем и ХАМАС: что сказал Путин

Напомним, 10 октября Владимир Путин впервые прокомментировал войну в Израиле, обвинив в обострении конфликта США. Президент России заявил, что Вашингтон якобы оказывал давление на обе стороны, однако не учитывал "коренных интересов палестинского народа". Он также призвал к созданию "независимого суверенного Палестинского государства".

Позже, 11 октября, Владимир Путин добавил, что конфликт Палестины и Израиля "находится в сердце каждого, кто исповедует ислам". По его мнению, к эскалации ситуации на Ближнем Востоке привела "поселенческая политика" Израиля.

Кроме того, 13 октября Владимир Путин сообщил, что Российская Федерация готова стать посредником между Израилем и исламскими боевиками ХАМАС. Он также призвал к остановке кровопролития на Ближнем Востоке.