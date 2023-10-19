"Я більш ніж обурений": Шольц відреагував на слова Путіна про війну в Ізраїлі

На думку німецького канцлера, демонстрація президентом РФ стурбованості щодо цивільних жертв на Близькому Сході є "цинічною".

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Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував заяви президента Російської Федерації про війну між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС. Про це пише Sky News 19 жовтня.

Зокрема, політик висловився про нібито стурбованість російського президента жертвами серед мирного населення на Близькому Сході.

"Я більш ніж обурений, коли чую, що російський президент всюди попереджає, що у військових зіткненнях можуть бути жертви, цивільні жертви", — сказав Шольц.

Глава німецького уряду назвав висловлювання президента РФ на цю тему "цинічними". Він також додав, що Німеччина "віддана звільненню заручників".

Війна між Ізраїлем і ХАМАС: що сказав Путін

Нагадаємо, 10 жовтня Володимир Путін уперше прокоментував війну в Ізраїлі, звинувативши в загостренні конфлікту США. Президент Росії заявив, що Вашингтон нібито чинив тиск на обидві сторони, проте не враховував "корінних інтересів палестинського народу". Він також закликав до створення "незалежної суверенної Палестинської держави".

Пізніше, 11 жовтня, Володимир Путін додав, що конфлікт Палестини та Ізраїлю "перебуває в серці кожного, хто сповідує іслам". На його думку, до ескалації ситуації на Близькому Сході призвела "поселенська політика" Ізраїлю.

Крім того, 13 жовтня Володимир Путін повідомив, що Російська Федерація готова стати посередником між Ізраїлем та ісламськими бойовиками ХАМАС. Він також закликав до зупинки кровопролиття на Близькому Сході.