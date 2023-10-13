Путін заговорив про створення незалежної Палестини зі столицею у Східному Єрусалимі, — росЗМІ

За словами президента РФ, Москва виходить "із безальтернативності вирішення палестино-ізраїльського конфлікту шляхом переговорів".

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Президент країни-агресора Володимир Путін висловив думку про необхідність ініціювання переговорів між Палестиною та Ізраїлем. На його думку, позитивним підсумком таких переговорів має бути встановлення незалежної держави Палестина з головною столицею у Східному Єрусалимі. Про це повідомляє видання ТАСС.

"Їхньою (переговорів) метою має стати реалізація оонівської формули "двох держав", що передбачає створення незалежної палестинської держави зі столицею у Східному Єрусалимі, яка співіснує в мирі та безпеці з Ізраїлем", — заявив Путін.

За його словами, Росія виходить "із безальтернативності розв'язання палестино-ізраїльського конфлікту шляхом переговорів".

При цьому Путін визнав, що Ізраїль має право на захист, але "треба подбати про вирішення цього питання мирними засобами".

Нагадаємо, 11 жовтня повідомлялося, що Володимир Путін заявив, що "поселенська політика" Ізраїлю одна з причин війни. За його словами, конфлікт на Близькому Сході в серці кожної людини, хто сповідує іслам, тому Кремль виступає за створення незалежної Палестини.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловився щодо заяв російського президента Володимира Путіна про війну в Ізраїлі. Вважає, що це було "фантастичне лицемірство".