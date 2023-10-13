Путин заговорил о создании независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, — росСМИ

По словам президента РФ, Москва исходит "из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров".

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Президент страны-агрессора Владимир Путин высказал мнение о необходимости инициирования переговоров между Палестиной и Израилем. По его мнению, положительным итогом таких переговоров должно быть установление независимого государства Палестина с главной столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщает издание ТАСС.

"Их (переговоров) целью должна стать реализация ооновской формулы "двух государств", предусматривающей создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", — заявил Путин.

По его словам, Россия исходит "из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров".

При этом Путин признал, что Израиль имеет право на защиту, но "надо позаботиться о решении этого вопроса мирными средствами".

Напомним, 11 октября сообщалось, что Владимир Путин заявил, что "поселенческая политика" Израиля одна из причин войны. По его словам, конфликт на Ближнем Востоке в сердце каждого человека, кто исповедует ислам, поэтому Кремль выступает за создание независимой Палестины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался по поводу заявлений российского президента Владимира Путина о войне в Израиле. Считает, что это было "фантастическое лицемерие".