Стал теневым владельцем: россиянин Мусаев выкупил весь Forbes, — Washington Post

По словам журналистов, бизнесмен Магомед Мусаев приобрел издание, чтобы иметь доступ к информации со всего мира.

Бывший сотрудник администрации Москвы, российский предприниматель и инвестор Магомед Мусаев, родом из Дагестана, полностью выкупил медиаконгломерата Forbes. Об этом со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении пять аудиозаписей и видеозапись, где есть признание со стороны предпринимателя, пишет газета The Washington Post.

"Я только что купил глобальный Forbes. Вы понимаете, когда у вас в руках ключ от самого авторитетного мирового бренда, этот ключ даст мне доступ к кому угодно", — заявляет Мусаев на одной из записей.

Согласно юридической документации, сделка была оформлена на американца Остина Рассела. В соответствии с этими документами, он выложил 800 миллионов долларов за контрольный пакет акций Forbes.

Продавцом выступила гонконгская компания Integrated Whale Media Investments (IWMI), купившая Forbes Media у семьи Форбс еще в 2014 году.

По запросу The Washington Post о комментарии относительно его непосредственной причастности к соглашению, Магомед Мусаев отреагировал на это утверждение, называя его "абсолютной чепухой".

Кто такой Магомед Мусаев

Магомед Мусаев — президент венчурного фонда Global Venture Alliance. В 2018 году он приобрел Forbes Russia. The Washington Post называет его бизнесменом, "связанным с правительством РФ".

В России Магомед Мусаев был гендиректором ВВЦ на ВДНХ, в 2010-м продвигал кандидатуру России для проведения Всемирной выставки "Экспо". Много лет его фонды вкладывались в российский и мировой бизнес, часто связанный с наукой.

В 2020 году Мусаев создал Sapiens Impact — глобальное сообщество, которое намерено собрать не менее триллиона долларов в фонд для решения общих проблем человечества.

Напомним, что россиянина Максима Марченко родом из России арестовали и экстрадировали в округ Вестчестер в Нью-Йорке по обвинению в контрабанде товаров.