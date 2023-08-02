Хотел попасть в список Forbes: миллионер из Гонконга много лет врал о своем богатстве

Кэлвин Ло выдавал себя за финансиста и филантропа, который владеет коллекцией шампанского мирового класса, домами на трех континентах, парком экзотических суперкаров, инвестициями в пятизвездочный отель и команду "Формулы-1".

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Страховой брокер-миллионер Кэлвин Ло из Гонконга в течение многих лет позиционировал себя как путешествующий по миру миллиардер, существенно преувеличивая свое материальное состояние. Об этом говорится в расследовании Forbes.

Сообщается, что Кэлвин Ло хотел пробиться в список миллиардеров Forbes. С этой целью он выдавал себя за финансиста и филантропа с коллекцией шампанского мирового класса, домами на трех континентах, парком экзотических суперкаров и инвестициями в пятизвездочный отель и команду "Формулы-1".

Как отмечают в издании, со временем множество известных СМИ начали упоминать Кэлвина Ло, называя его миллиардером. Во многих таких публикациях в качестве источника был указан журнал Forbes.

Расследование, которое длилось почти год, показало, что большинство утверждений Кэлвина Ло касательно его богатства, оказались ложью. К примеру, он не владеет отелями Mandarin Oriental, у него нет доли в гоночной команде "Формулы-1", а его дома принадлежат либо его родителям, либо другим людям.

Журналисты выяснили, что семья Кэлвина Ло состоятельна, однако они далеко не так богаты, как он хотел показать. Страховую компанию RE Lee International, предположительно принадлежащую Ло, оценивают примерно в 60 миллионов долларов. Общее состояние Ло и его родителей Forbes оценил в менее чем 200 миллионов долларов.

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