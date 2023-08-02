Хотів потрапити до списку Forbes: мільйонер із Гонконгу багато років брехав про своє багатство

Келвін Ло видавав себе за фінансиста і філантропа, який володіє колекцією шампанського світового класу, будинками на трьох континентах, парком екзотичних суперкарів, інвестиціями в п'ятизірковий готель і команду "Формули-1".

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Страховий брокер-мільйонер Келвін Ло з Гонконгу протягом багатьох років позиціював себе як мільярдер, який мандрує світом, істотно перебільшуючи свої матеріальні статки. Про це йдеться в розслідуванні Forbes.

Повідомляється, що Келвін Ло хотів пробитися до списку мільярдерів Forbes. З цією метою він видавав себе за фінансиста і філантропа з колекцією шампанського світового класу, будинками на трьох континентах, парком екзотичних суперкарів та інвестиціями в п'ятизірковий готель і команду "Формули-1".

Як зазначають у виданні, з часом безліч відомих ЗМІ почали згадувати Келвіна Ло, називаючи його мільярдером. У багатьох таких публікаціях як джерело було вказано журнал Forbes.

Розслідування, яке тривало майже рік, показало, що більшість тверджень Келвіна Ло щодо його багатства, виявилися брехнею. Наприклад, він не володіє готелями Mandarin Oriental, у нього немає частки в гоночній команді "Формули-1", а його будинки належать або його батькам, або іншим людям.

Журналісти з'ясували, що сім'я Келвіна Ло заможна, проте вони далеко не такі багаті, як він хотів показати. Страхову компанію RE Lee International, яка, ймовірно, належить Ло, оцінюють приблизно в 60 мільйонів доларів. Загальні статки Ло і його батьків Forbes оцінив у менш ніж 200 мільйонів доларів.

Нагадаємо, у Шотландії 44-річному мільйонерові Гарету Вілсону, який побудував у своєму заміському маєтку приголомшливий особняк вартістю 3 млн фунтів стерлінгів, наказано викликати бульдозери, щоб знести споруду.

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