Дело в безопасности США: Байден рассказал, почему важны успехи Украины и Израиля в войнах

Две войны могут показаться далекими для Штатов, но террористы и диктаторы могут пойти дальше. По словам американского лидера, агрессоры должны заплатить справедливую цену за преступления.

Военные успехи Украины и Израиля жизненно важны для национальной безопасности Соединенных Штатов. Об этом написал в соцсети Х (ранее Twitter) президент США Джо Байден.

"Я знаю, что эти конфликты могут показаться очень далекими. Естественно, у многих есть вопрос, почему они важны для Америки. Успех Израиля и Украины является жизненно важным для нашей национальной безопасности", — отметил американский лидер.

Байден добавил, что история показала необходимость заставлять террористов и диктаторов заплатить должную цену за злодеяния. Если этого не произойдет, они будут стремиться принести больше смертей и разрушений.

Напомним, что российские войска пытаются штурмовать Авдеевку Донецкой области. По данным британской военной разведки, потери ВС РФ погибшими и тяжело ранеными после попыток штурма составляют около 190 тысяч человек.

Фокус ранее писал, что Палата представителей США может не одобрить анонсированный Байденом общий пакет помощи Израилю и Украине на 105 млрд долларов. Вопрос зависит от единства республиканцев.