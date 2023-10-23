По словам депутата Сары Вагенкнехт, в настоящее время в Германии действует "худшее правительство всех времен". Поэтому она решила выйти из Левой партии и создать свою — "За ум и справедливость".

Депутат Бундестага и третий по популярности политик Германии Сара Вагенкнехт объявила о создании собственной партии, которая выступает за снятие санкций с РФ и против поставок Украине оружия. Об этом сообщает издание Bild.

54-летняя депутат объявила о выходе из Левой партии и создании собственного "Союза Сары Вагенкнехт — За ум и справедливость".

По данным издания, уже девять депутатов от Левых объявили, что вступят в новую партию. Среди них: предыдущий сопредседатель Левой партии Амира Мохамед Али, доверенное лицо Вагенкнехта и коллега по группе Кристиан Лей, бывший управляющий директор Левой партии в Северном Рейне-Вестфалии Лукас Шен и предприниматель Ральф Суикат.

Представители партии планируют уже в следующем году участвовать в выборах в ландтаги восточных федеральных земель Саксония, Тюрингия и Бранденбург. По опросам, партия на выборах в Бундестаг может набрать до 27% голосов.

Как сообщила сама Вагенкнехт, во времена стольких кризисов и конфликтов в Германии действует "худшее правительство всех времен". Она также рассказала о "нерегулируемой иммиграции", которая затрагивает бедные районы Германии, и выступила против санкций против России.

Обозреватели BILD называют новую партию "пропутинской".

Кто такая Сара Вагенкнехт

Са́ра Ва́генкнехт — немецкий политик, доктор экономических наук, журналист, член Левой партии Германии, депутат бундестага, с июля 2004 по июль 2009 года — депутат Европарламента от фракции ЕОЛ/ЛЗС, лидер парламентской фракции Левой партии.

Сара Вагенкнехт активно выступает против военной помощи Украине. Как заявляют в источнике, сама Вагенкнехт отрицает связи с Кремлем. Вагенкнехт известна тем, что инициировала крупную акцию против поддержки Украины в Берлине. В прошлом она также выступала за возвращение России в "большую восьмерку" для противовеса интересам США.

По данным СМИ, она также была частью плана Кремля по созданию коалиции ультралевых и ультраправых политиков, которая бы сдерживала поддержку Германией Украины в ее войне с Россией.

Напомним, что Германия планирует предоставлять приоритет экспорту различного вооружения в Израиль. Соответственно, заявки коммерческих компаний будут обрабатывать и одобрять в первую очередь.

Правительство Германии подвергается мощной критике, поскольку Securing Energy for Europe GmbH (бывшее подразделение российского газового гиганта ПАО "Газпром") намерено в начале октября отгрузить сжиженный газ, произведенный на заводе "Ямал" в Сибири.