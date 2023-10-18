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Военный Фокус Война в Израиле

В приоритете: Германия собирается экспортировать оружие в первую очередь в Израиль, — СМИ

Германия, Бундестаг, военная помощь, экспорт оружия, война в Израиле
Фото: bundestag.de | Экспорт оружия из Германии в Израиль будет приоритетным вопросом

Источники утверждают, что нынешняя ситуация на Ближнем Востоке вынуждает Берлин учитывать запросы Иерусалима на поставки вооружения вне очереди.

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Германия планирует предоставлять приоритет экспорту различного вооружения в Израиль. Соответственно, заявки коммерческих компаний будут обрабатывать и одобрять в первую очередь. Об этом сообщает Тagesschau 18 октября.

По данным журналистов, которые поговорили с источниками в правительственных кругах, текущая ситуация вокруг войны в Израиле будет учитываться в первую очередь во время запросов страны на поставки вооружения.

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Всего за несколько дней до этого появилась информация, что Иерусалим отправил в Берлин запрос по поводу поставок боеприпасов для боевых кораблей. Также в обращении шла речь о запасах донорской крови и бронежилетов, которые могут спасти жизни раненным жителям и военным.

К слову, накануне сообщалось, что президент США Джо Байден намерен попросить у Конгресса 100 миллиардов долларов, которые в результате будут направлены на помощь Украине и Израилю. Часть из средств также отправят на укрепление границ и помощь странам Индо-Тихоокеанского региона.

В этом решении есть нюансы, ведь если помощь Израилю поддерживают обе палаты в Конгрессе, то поставки Украине с трудом заслужили распоряжение республиканцев.

Детали проекта еще разрабатываются, однако предварительно сумма покроет весь финансовый год.

Напомним, 17 октября сообщалось, что США и Израиль разработают план доставки помощи в Сектор Газа, о чем заявил госсекретарь Вашингтона Энтони Блинкен. В то же время, Иерусалим опасается, что эта помощь может быть использована ХАМАСом или способствовать его укреплению.