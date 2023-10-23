"Скифское золото": в Испании полиция конфисковала похищенные из Украины ценности на $64 млн

В Национальной полиции Испании сообщили, что изъятые золотые украшения были украдены и незаконно вывезены из Украины. Они должны были быть легализованы проданы в Мадриде. Стоимость золотых артефактов — не менее 60 миллионов евро.

В Испании была проведена совместная операция Национальной полиции Испании и Службы безопасности Украины, в ходе которой конфискованы древние золотые артефакты стоимостью 60 миллионов евро (63,6 миллиона долларов), украденные из нашей страны. Правоохранители поймали воров при попытке продать их в Мадриде. Об этом 23 октября сообщил веб-портал Нацполиции Испании.

"Агенты арестовали пять человек, тем самым ликвидировав преступную сеть, занимающуюся незаконным вывозом культурных ценностей из Украины. Изъятые изделия — золотые украшения, имеющие огромную историческую и экономическую ценность, — были украдены, незаконно вывезены и должны были быть проданы в Мадриде", — говорится в сообщении.

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В расследовании участвовали атташе внутренних дел Болгарии, Украины, Албании, Северной Македонии и Кипра, а также Отдел международного сотрудничества.

Что известно о расследовании

В полиции рассказали, что первые расследования начались, когда агенты узнали, что серию золотых украшений, имеющих большую историческую и экономическую ценность, продавал гражданин Украины, проживающий в Мадриде. Это предметы, которые нельзя продать обычными законными способами, например, через аукционы. По этой причине драгоценности были включены в капитал различных коммерческих компаний, созданных специально для того, чтобы придать им легальный вид и тем самым облегчить их коммерциализацию группой инвесторов.

Фото: Скриншот

По данным следствия, чтобы "обелить" происхождение предметов, к ним прилагались документы на украинском, английском и испанском языках, подтверждающие их принадлежность Украинской православной церкви. При этом имущество и возможность распоряжаться им передали православному священнику, проживающему в Мадриде. С другой стороны, по просьбе владельцев испанские эксперты по культурным ценностям подготовили отчеты и провели оценку драгоценностей, стоимость которых достигла более 60 миллионов евро.

Фото: Скриншот

Первый предмет был изъят следователями полиции в 2021 году. "Это был золотой пояс с бараньими головами, который хранился в сейфе в Мадриде и который был продан мадридскому бизнесмену в частном порядке и напрямую. Именно с этого момента, после многочисленных усилий полиции, агенты подтвердили, что у подследственных были и другие предметы с похожими характеристиками", — сообщили в полиции.

Изъятые культурные ценности, 11 предметов, в основном ювелирные изделия, в том числе замысловатые ожерелья, браслеты и серьги, относятся к греко-скифской культуре VIII-IV веков до нашей эры.

Предметы выставлялись в киевском музее в 2009-2013 годах и были вывезены контрабандой из Украины в 2016 году, говорится в заявлении Национальной полиции Мадрида, не называя музей.

Ранее сообщалось, что в России хотят установить причастных к вывозу "Скифского золота" из Крыма. В РФ считают, что экспонаты были украдены из крымских музеев. В 2014 году Нидерланды отказались возвращать "Скифское золото" из-за оккупации Крыма.