Согласно оценкам, на основе которых составляется размер пенсий и детских пособий, в 2023–2046 гг. население РФ сократится на 12,7 млн. В период 2026-2027 гг. прогнозируется самая высокая естественная убыль.

В ближайшие десять лет темпы вымирания российского населения составят в среднем свыше 500 тыс. человек за год. В второй половине XXI века у РФ будет минимальная за 70 лет численность постоянного населения. Об этом говорится в обновленном демографическом прогнозе Росстата, по итогам переписи 2020 года, передает российское издание The Moscow Times.

По прогнозам, на основе которых верстается бюджет пенсий и детских пособий, за период 2023–2046 гг. российское народонаселение сократится на 12,7 млн человек. Смертность превысит рождаемость.

В 2018 году был учрежден общероссийский проект "Демография", и глава Кремля Владимир Путин потребовал остановить естественную убыль. Журналисты отмечают, что это началось спустя некоторое время после оккупации Крыма.

Поначалу цель собирались достичь к 2024 году, но впоследствии сроки перенесли на 16 лет позже. Однако, отмечают авторы публикации, прогноз Росстата свидетельствует о том, что цель останется недостижимой даже 25 лет спустя.

В текущем году из-за естественной убыли РФ потеряет 600,7 тыс. человек, в 2024-м — 675,1 тыс., в 2025-м — 693,2 тыс., а в период 2026-2027 гг. этот показатель превысит 700 тыс. человек.

Ожидается, что спустя время естественная убыль замедлится — до 652 тыс. в 2030 году, и 532 тыс. — в 2035-м. Но и к середине 2040-х этот показатель будет превышать 400 тыс. человек в год.

Напомним, что, накануне, 22 октября, британская разведка сообщала, что после штурмов Авдеевки темпы потерь ВС РФ в Украине выросли почти на 90%.

Также сообщалось, что в Авдеевке российская пехота ведет активные штурмы под прикрытием бронетехники. Глава военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что за минувшие сутки ВС РФ применили авиацию по позициями Сил обороны.