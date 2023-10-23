"Лезут, как бешеные": в Авдеевке пехота ВС РФ активно штурмует под прикрытием бронетехники

По словам главы военной администрации Виталия Барабаша, за прошедшие сутки россияне применили авиацию и бомбили позиции Сил обороны. Интенсивность штурмов достаточно высока, а командование ВС РФ игнорирует огромные потери.

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Российские оккупанты и дальше продолжают штурмы Авдеевки в Донецкой области, несмотря на то, что несут огромные потери. Об этом в эфире телемарафона 23 октября сказал председатель Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

По его словам, за прошедшие сутки за город продолжались ожесточенные бои. Оккупанты применяли авиацию и бомбили позиции Сил обороны.

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"Стрелковые бои не затихают круглосуточно. Россияне бросают большие силы с пехотой и бронетехникой, потери у них сумасшедшие, но это их не останавливает, штурмы продолжаются. Лезут как бешеные, десятками ложатся и через некоторое время идут снова. Их очень много", — сказал Барабаш.

Он отметил, что в последние дни российские захватчики стали меньше использовать бронированной техники на Авдеевском направлении.

Напомним, что ВС РФ продолжат лобовые атаки под Авдеевкой, игнорируя большие потери. ВСУ останавливают врага минными полями и FPV-дронами, однако от своих намерений россияне не отказались.

Ранее сообщалось, что в ГУР МО рассказали о важности боев с ВС РФ под Авдеевкой.