ВС РФ в Авдеевке добрались до железной дороги и подножия террикона, — журналист

ВС РФ попали в "огневой мешок" в низине, которую контролируют огнем Силы обороны. Они вынуждены проводить ротацию, но маневр стоит им больших потерь.

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Российские войска продвинулись в районе Авдеевки до 1,5 км в глубину на фронте до 1 км в ширину. Противник добрался на узком участке линии железной дороги и подножия авдеевского террикона. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

После разгрома массированных атак колоннами бронетехники 10-14 и 19 октября российское командование продолжает штурмовые действия силами пехоты. 22 октября пехота ВС РФ совершила 5 атак севернее Авдеевки. Украинские воины отбили все атаки.

Бои за Авдеевский террикон

Российские оккупанты имеют незначительное продвижение в районе Авдеевки — до 1,5 км в глубину на фронте до 1 км в ширину. Оккупанты добрались до узкого участка линии железной дороги и подножия Авдеевского террикона.

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"Сам террикон россияне занять не могут — он стал серой зоной, которая просматривается и простреливается. На террикон российские штурмовые группы несколько раз поднимались, но большинство штурмовиков уничтожаются, и закрепиться на терриконе россияне не могут, сидят у подножия", — пишет Юрий Бутусов.

По его словам, на этом участке фронта тактическая обстановка остается благоприятной для ВСУ. Бои здесь преимущественно ведет 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Ее бойцам удалось удержать господствующие высоты и фланги.

ВС РФ попали в "огневой мешок"

Российские оккупанты попали в "огневой мешок" в низине, которую контролируют огнем Силы обороны. Они вынуждены проводить ротацию, но маневр стоит им больших потерь. ВС РФ не смогут удержать позиции в низинах, если будут находиться под таким постоянным огневым воздействием.

Наступление севернее Авдеевки на села Степное-Бердичи, чтобы перерезать дорогу с городом начала 114-я мотострелковая бригада ВС РФ 1 октября. 10-14 октября россияне бросили в атаку дополнительные силы — 15-ю и 21-ю мотострелковые бригады. 19 октября командование ВС РФ бросило на прорыв четвертую бригаду — 30-ю мотострелковую.

20-22 октября оккупанты прекратили массированные атаки бронетехникой из-за больших потерь. Для продолжения наступления командование ВС РФ формирует сборные штурмовые отряды из состава 4-х бригад и других подразделений 1-го армейского корпуса, в частности, бригады спецназ "Пятнашка". Россияне подтягивают дополнительные резервы.

Какие подразделения Сил обороны удерживают Авдеевку

С начала октября оккупанты потеряли на Авдеевском направлении более 200 единиц российской бронетехники.

"Феноменальные цифры. Сотни трупов валяются по посадкам и полям, подсчет продолжается, но только убитыми оккупанты потеряли минимум 800. Взяты в плен 30 российских штурмовиков — они выглядят хорошо мотивированными и подготовленными, но подняли руки, потому что сделали разумный выбор и будут жить. Украинские воины оказались сильнее", — пишет Бутусов.

Сейчас город удерживают:

воины 110-й бригады ВСУ;

бойцы 2-го батальона Президентской бригады,

батальоны 116-й бригады ВСУ;

батальоны 129-й бригады ТРО,

1-й танковой бригады,

31-й механизированной бригады,

52-го отдельного стрелкового батальона;

105-го пограничного отряда ГПСУ.

"Нет никаких слов, чтобы описать героизм воинов 110-й механизированной бригады. Эта бригада обороняет Авдеевку без всяких ротаций вообще полтора года! Начиная с 30 сентября 110-я бригада и приданные части ведут непрерывный бой. Эти стальные люди воюют в условиях, которые не выдержит ни одна армия мира, россияне в таких условиях просто убегают. Наши воины уставшие от длительных боев. Россияне также надеются, что украинцы устанут их убивать", — рассказывает журналист.

Юрий Бутусов отметил, что командование 110-й механизированной бригады, которая руководит обороной Авдеевки, пользуется доверием среди всех подразделений, которые обороняют город. Сейчас оккупанты пытаются создать преимущество в силах южнее Авдеевки. Здесь атакуют 9, 110 и 55-я мотострелковые бригады ВС РФ. Враг пытается прорвать оборону 53-й механизированной бригады ВСУ в районе Водяное-Опытное и имеет там незначительное продвижение.

59-я мотопехотная бригада ВСУ держит позиции на этом участке и отражает все атаки противника в направлении на Первомайское со значительными потерями для россиян.

"В целом кризис в районе Авдеевки не закончился. Удержание фронта и мощные удары по оккупантам даются украинским воинам дорогой ценой. Украинское командование получило достаточно времени для реагирования и, конечно, подтягивает резервы. Все российские атаки были отбиты, продвижение россиян опасно, но основная линия обороны устояла, и удержать то, что ВС РФ захватили им будет труднее, чем продолжать атаковать дальше", — резюмировал журналист.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 23 октября сообщили, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но ВСУ стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Керамика, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опытного, Невельского Донецкой области, где Силами обороны отражено более 20 атак врага.

Напомним, что ВС РФ штурмовали позиции ВСУ под Авдеевкой на грузовиках 30-х годов. Попытка прорыва на советских "полуторках", произведенных до Второй мировой войны, не увенчалась успехом.

Ранее сообщалось, что после штурмов Авдеевки потери ВС РФ выросли почти на 90%.