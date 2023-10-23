ВС РФ продолжат лобовые атаки под Авдеевкой, игнорируя большие потери, — ISW (карты)

Бойцы ВСУ наладили мощный укрепрайон под Авдеевкой, отметили аналитики. Чтобы остановить россиян, Силы обороны используют дроны и высокоточное вооружение.

Related video

Российское командование продолжает предпринимать попытки захватить город Авдеевка к северо-западу от Донецка, объясняется в отчете Института изучения войны (ISW) по состоянию на 22 октября. ВСУ останавливают врага минными полями и FPV-дронами, однако от своих намерений россияне не отказались. О деталях ситуации на восточном участке фронта говорится в статье, опубликованной на сайте ISW.

Важно

"Заходили, но были ликвидированы": в Генштабе рассказали о боях на Авдеевском терриконе (видео)

Аналитики делают выводы на основе сообщений российских военкоров и украинского командования. Указывают, что россияне продолжают терпеть неудачи, раз за разом повторяя наступления колонн бронемашин на позиции ВСУ. Каждый раз несут ощутимые потери — последняя массированная атака состоялась 19-20 октября, отметили расследователи.

Однако попыток взять город россияне не оставляют — об этом свидетельствует переброска живой силы с территории РФ на места боев под Авдеевку. В частности, на юг и северо-запад перебросили полк мобилизованных из 6-й дивизии ВС РФ, указывает ISW со ссылкой на военного обозревателя Константина Машовца.

Ситуация под Авдииикой по состоянию на 23 октября Фото: ISW

Как свидетельствует карта боевых действий, созданная аналитиками ISW, самые мощные боевые действия на востоке и дальше продолжаются именно под Авдеевкой. Также продолжаются бои под Бахмутом и в направлении Лимана. На южном отрезке фронта отмечают напряженные участки к югу от Великой Новоселки и Работино.

Ситуация ни линии фронта на востоке и юге по состоянию на 23 октября Фото: ISW Фото: ISW

Бои под Авдеевкой: детали

Российские военкоры, на которых ссылается ISW, утверждают, что ВСУ продолжают удерживать позиции под Авдеевкой, иногда пытаясь контратаковать. В частности, публиковалась информация о возможных атаках к югу от этого населенного пункта — возле сел Опытное и Пески в пригороде Донецка. Также предполагают возможное продвижение россиян в районе Первомайского.

Между тем украинские воины наладили мощную оборону, отметили военные. В частности, указывают, что на данном отрезке фронта достаточно подразделений ВСУ, которые создали мощный укрепрайон. Врага останавливают дронами, высокоточным оружием и минными полями, говорится в одном из сообщений российского пропагандиста: "Вести маневренную войну проблематично. Поэтому наступление на любом участке будет вестись лоб-в-лоб", — указал он.

Военкоры — о ситуации под Авдеевкой Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Отметим, в отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 23 октября говорится о продолжении попыток ВС РФ окружить Авдеевку. Однако "наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери", написано в заметке командования в Facebook. Также указано, что на данном отрезке состоялось 20 российских атак.

Волонтерское сообщество DeepState отметило изменения на линии фронта под Авдеевкой, которые произошли в течение 20-22 октября. На онлайн-карте боевых действий обозначены изменения в районе Первомайского на юго-запад от города и в районе Красногоровки-Степного на северо-западе.

Авдеевка — 20-22 октября Фото: DeepState Фото: DeepState

Напоминаем, 20 октября представитель 110 ОМБр ВСУ рассказал детали штурмовых действий ВС РФ под Авдеевкой. По его словам, враг ежедневно атакует террикон у Авдеевского коксохимического комбината, ежедневно несет потери, но потом снова пытается атаковать. Также аналитики объясняли, почему активизировались боевые действия на данном участке фронта. Одна из возможных причин — визит президента РФ Владимира Путина, которому генералы ВС РФ хотели "сделать подарок".