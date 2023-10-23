ЗС РФ продовжать лобові атаки під Авдіївкою, ігноруючи великі втрати, — ISW (карти)

Бійці ЗСУ налагодили потужний укріпрайон під Авдіївкою, відзначили аналітики. Щоб зупинити росіян, Сили оборони використовують дрони та високоточне озброєння.

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Російське командування продовжує робити спроби захопити місто Авдіївка на північний захід від Донецька, пояснюється у звіті Інституту вивчення війни (ISW) станом на 22 жовтня. ЗСУ зупиняють ворога мінними полями та FPV-дронами, однак від своїх намірів росіяни не відмовились. Про деталі ситуації на східному відтинку фронту ідеться у статті, опублікованій на сайті ISW.

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Аналітики роблять висновки на основі дописів російських військкорів та українського командування. Вказують, що росіяни продовжують зазнавати невдач, раз за разом повторюючи наступи колон бронемашин на позиції ЗСУ. Щоразу зазнають відчутних втрат — остання масована атака відбулась 19-20 жовтня, зазначили розслідувачі.

Однак спроб взяти місто росіяни не полишають — про це свідчить перекидання живої сили з території РФ на місця боїв під Авдіївку. Зокрема, на південь та північний захід перекинули полк мобілізованих з 6-ї дивізії ЗС РФ, вказує ISW з посиланням на воєнного оглядача Костянтина Машовця.

Ситуація під Авдіїікою станом на 23 жовтня Фото: ISW

Як свідчить карта бойових дій, створена аналітиками ISW, найпотужніші бойові дії на сході і далі тривають саме під Авдіївкою. Також продовжуються бої під Бахмутом та у напрямку Лимана. На південному відтинку фронту відзначають напружені ділянки на південь від Великої Новосілки та Роботиного.

Ситуація ні лінії фронту на сході та півдні станом на 23 жовтня Фото: ISW Фото: ISW

Бої під Авдіївкою: деталі

Російські військкори, на яких посилається ISW, стверджують, що ЗСУ продовжують утримувати позиції під Авдіївкою, подекуди намагаючись контратакувати. Зокрема, публікувалась інформація щодо можливих атак на південь від цього населеного пункту — біля сіл Опитне та Піски у передмісті Донецька. Також припускають можливе просування росіян у районі Первомайського.

Між тим українські воїни налагодили потужну оборону, відзначили військкори. Зокрема, вказують, що на даному відтинку фронту достатньо підрозділів ЗСУ, які створили потужний укріпрайон. Ворога зупиняють дронами, високоточною зброєю та мінними полями, ідеться у одному з дописів російського пропагандиста: "Вести маневрену війну проблематично. Тому наступ на будь-якій ділянці буде вестись лоб-в-лоб", — зазначив він.

Військкори - про ситуацію під Авдіївкою Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Зазначимо, у звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 23 жовтня ідеться про продовження спроб ЗС РФ оточити Авдіївку. Однак "наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат", написано у дописі командування у Facebook. Також вказано, що на даному відтинку відбулось 20 російських атак.

Волонтерська спільнота DeepState відзначила зміни на лінії фронту під Авдіївкою, які відбулись протягом 20-22 жовтня. На онлайн-карті бойових дій позначені зміни в районі Первомайського на південний захід від міста та у районі Красногорівки-Степового на північному заході.

Авдіївка - 20-22 жовтня Фото: DeepState Фото: DeepState

Нагадуємо, 20 жовтня речник 110 ОМБр ЗСУ розповів деталі штурмових дій ЗС РФ під Авдіївкою. З його слів, ворог щодня атакує терикон біля Авдіївського коксохімічного комбінату, щодня зазнає втрат, але потім знов намагається атакувати. Також аналітики пояснювали, чому активізувались бойові дії на даному відтинку фронту. Одна з можливих причин — візит президента РФ Володимира Путіна, якому генерали ЗС РФ хотіли "зробити подарунок".