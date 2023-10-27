Подыграл Путину: Орбан заявил, что Украина не сможет одержать победу на поле боя

По словам премьер-министра Венгрии, нет причин помогать Украине и Киев обязан предоставить новую стратегию защиты от российской агрессии прежде, чем сможет претендовать на новое финансирование.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь высказал свою позицию относительно Украины. Он заявил, что, по его мнению, Украина не имеет шансов на победу в войне с Россией, и выразил свою поддержку президенту России, Владимиру Путину. Об этом пишет венгерское издание PestiSrácok.

В ходе беседы с журналистом премьер-министр Венгрии выразил свою явную противоположную позицию в отношении продолжения оказания помощи Украине, утверждая, что "все знают, что украинцы не могут победить на фронте". Он также выразил свою недовольство о решении руководства ЕС продолжать прием беженцев на своей территории.

Дебаты, по словам Орбана, продолжались "до поздней ночи".

"Прошло три года, у нас есть эффективный бюджет на семь лет, и его хотят переписать, чтобы вкинуть еще 100 миллионов. Одна статья расходов — Украина, другая — миграция. Конфликты, которые были за 1000 километров от нас, теперь находятся здесь, в Европе", – заявил венгерский премьер.

Он также подчеркнул, что Венгрия, мол, не ощущает проблемы с мигрантами, поскольку категорически отказалась их принимать, но в других европейских странах "эти проблемы существуют и являются обычным явлением".

Но куда больше дискуссий, чем вокруг миграционной политики, возникло, по словам Орбана, вокруг продолжения помощи Украине.

"В случае с Украиной это была очень большая битва", – заявил венгерский "друг Путина".

Он подчеркнул, что не видит причин помогать Украине и что Киев, мол, обязан предоставить новую стратегию защиты от российской агрессии прежде, чем сможет претендовать на новое финансирование.

Напомним, что в Евросоюзе планируют создать специальный Украинский фонд в 50 миллиардов евро, однако этот вопрос пока "завис" в воздухе после того, как эту идею на саммите лидеров Европейского Союза в Брюсселе не поддержали сразу две страны блока. Так, к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который и ранее критиковал руководство Евросоюза за финансовую помощь Украине, теперь присоединился глава правительства Словакии Роберт Фицо.