В МИД Израиля назвали Amnesty International антисемитской организацией: в чем причина

По словам журналистов, представитель МИД Израиля заявил, что Amnesty International является антисемитской организацией, настроенной против его страны.

Представитель МИД Израиля Лиор Хаят заявил, что Amnesty International является антисемитской организацией, которая относится к Израилю с предубеждением. Об этом 26 октября сообщило издание Politico.

В четверг, 26 октября, Amnesty International призвала к "немедленному прекращению огня всеми сторонами". Ее генеральный секретарь Аньес Калламар заявила, что "необходимы срочные действия для защиты гражданского населения и предотвращения дальнейшего ошеломляющего уровня человеческих страданий".

Но ее заявление о том, что "военные преступления" были совершены "всеми сторонами", вызвало резкую реакцию со стороны Израиля.

Представитель Министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайат заявил, что "Amnesty International — это антисемитская организация, настроенная против Израиля", добавив, что "ей не хватает морального авторитета, чтобы позиционировать себя как правозащитную организацию".

Хаят добавил: "Молчание организации после зверств, совершенных террористами ХАМАС 7 октября, когда более 1400 израильтян, включая младенцев, детей, женщин и стариков, были убиты, а более 220 человек были похищены в Сектор Газа, служит только демонстрацией того, что Amnesty International — это пропагандистская организация, работающая на террористов".

Напомним, 27 октября сообщалось, что на саммите в Брюсселе достигнут первый компромисс после нападения на Израиль. По информации журналистов, лидеры стран ЕС пришли к компромиссному решению о предоставлении гуманитарной помощи Сектору Газа.