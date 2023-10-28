Израиль высылает послов из Турции после заявлений Эрдогана о Газе и "военных преступниках"

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что отношения двух стран нуждаются в переоценке из-за последнего заявления турецкого лидера.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на митинге в поддержку Палестины заявил, что Израиль выступает "оккупантом" Сектора Газа. После этого министр иностранных дел Израиля Эли Коэн дал приказ выслать послов из Турции. Об этом он написал на своей странице в Х (ранее Твиттер).

Глава МИД завил, что необходимо провести переоценку отношений между Израилем и Турцией после заявления турецкого лидера.

"Учитывая серьезные заявления, поступающие из Турции, я приказал вернуться дипломатическим представителям, чтобы провести переоценку отношений между Израилем и Турцией", — написал Коэн.

Что сказал Эрдоган?

В Стамбуле проходил масштабный митинг в поддержку палестинцев. На него прибыл президент Реджеп Эрдоган на вертолете. Во время выступления перед митингующими турецкий президент заявил, что мир молча наблюдает за гибелью тысяч невинных детей в Секторе Газа.

Также Эрдоган акцентировал на том, что Запад несет ответственность за боевые действия в Израиле. Он согласен с позицией, что каждое государство имеет право на самозащиту, но нужна справедливость. Поэтому, по его мнению, Израиль выступает оккупантом в случае Сектора Газа.

"В Газе происходит резня. И это — полностью дело рук Запада... Израиль, как ты оказался здесь? Как ты сюда попал? Ты оккупант. Ты группировка, а не государство. Запад вам должен, но Турция вам не должна", — резюмировал Эрдоган.

Напомним, 28 октября СМИ писали, что Израиль ввел войска на территорию Сектора Газа.

Также 27 октября ЦАГАЛ объявил о расширении наземной операции в Секторе Газа.