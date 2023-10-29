Взяли под охрану: экс-нардепа Царева собираются перевозить в Москву, — росСМИ

По данным российских источников, Олег Царев находится под усиленной охраной ФСБ.

Бывший народный депутат Украины Олег Царев все еще находится в реанимации. Его усиленно охраняют представители ФСБ России. Об этом сообщил журналист РФ Александр Чаленко в комментарии российскому изданию "РБК".

По данным источника, предателя Украины планируют переводить в Москву.

"Если позволит состояние, Царева перевезут в Москву. Находится под усиленной охраной ФСБ", — рассказал Чаленко.

Покушение на Олега Царева: что известно

О покушении на Царева стало известно утром 27 октября. РосСМИ сообщали, что возле его дома в оккупированной Ялте посреди ночи заметили машину скорой помощи с включенными "маячками". Первоначально сообщалось о нападении с ножом, однако позже появилась информация об огнестрельном ранении.

Как выяснилось, покушение на бывшего народного депутата Украины Олега Царева является спланированной спецоперацией Службы безопасности Украины. Неназванный источник сообщил, что политик давно был в "списке предателей", которые должны понести ответственность за преступления против Украины. Информатор отметил, что экс-нардеп Царев — законная цель.

Напомним, что Олег Царев заявлял, что ВС РФ сознательно бьют по гражданским объектам, потому что не могут достать представителей власти Украины.