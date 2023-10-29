В Дагестане жители штурмуют аэропорт из-за рейса с "беженцами из Израиля": детали (видео)

По данным российских медиа, протестующие останавливают все проезжающие мимо автомобили и проверяют на наличие граждан Израиля. Некоторым из них удалось пробраться на взлетную полосу, где якобы стоит рейс из Тель-Авива.

В Дагестане жители начали штурмовать аэропорт из-за рейса Red Wings, который должен был прилететь из Израиля. Протестующие ищут евреев. Кадры оттуда начали публиковать местные Telegram-каналы 29 октября.

Сотни людей пришли к территории аэропорта с плакатами в руках, на которых были расписаны различные лозунги: "Детоубийцам — нет места в Дагестане" и "Мы против еврейских беженцев". Более того, митингующие останавливали проезжающие мимо автомобили, чтобы проверить их на наличие граждан Израиля.

По данным российских медиа, правоохранительные органы никак не препятствуют действиям местного населения.

"Полиция этому никак не мешает, более того в поисках "евреев" толпа проверяет даже автозаки силовиков. В телеграм-каналах тем временем призывают выслеживать машины до их пунктов назначения, чтобы идентифицировать прилетевших", — говорится в сообщении.

В сети также появились кадры с толпой дагестанцев, которые окружили мужчину. Они отобрали у него паспорт и начали допрашивать, ведь подумали, что он из Израиля.

В районе аэропорта под Махачкалой начали глушить связь, чтобы толпа людей не смогла координировать свои дальнейшие действия через социальные сети, добавляет Telegram-канал "Осторожно, новости". К месту протеста направили бойцов Росгвардии, а руководство аэропорта приняло решение временно прекратить выпускать и принимать самолеты.

Это не помешало жителям Дагестана прорваться внутрь аэропорта и на взлетную полосу, исходя из опубликованных в сети роликов. Граждане обходят каждое помещение здания в поисках людей из Израиля.

К слову, на взлетной полосе стоит самолет, в котором закрылись пассажиры и персонал, однако полиция по-прежнему не предпринимает никаких попыток, чтобы успокоить народ.

Другие пассажиры и посетители аэропорта пожаловались на действия сограждан. Жительница Каспийска в комментарии "Кавказ. Реалии" поделилась, что не может встретить родственницу из Москвы.

"Прибывшие пассажиры боятся выходить из аэропорта. Толпа еще скандирует антисемитские лозунги. Полицейские бездействуют просто. И их автомобили даже проверяют разъяренные мужчины из толпы.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале отреагировала на происходящее в аэропорту. Она считает, что за организацией кто-то явно стоит.

"То, что происходит сейчас в Дагестане, плохо. Очень-очень плохо. Интересно, кем организовано", — говорится в сообщении.

Местные власти никак не отреагировали на штурм аэропорта на момент публикации материала.

Рейс из Израиля в Дагестан: что известно

В Telegram-канале "Осторожно, новости" отметили, что рейс 4728 авиакомпании Red Wings летает 5 раз в неделю и в Махачкале пассажиры обычно пересаживаются на самолеты в Москву, Санкт-Петербург и другие рейсы.

"Самолеты летают через регионы из-за технических ограничений Sukhoi Superjet 100, а также санкций, которые не позволяют летать напрямую из Москвы. Никаких специальных рейсов для беженцев, как писали в дагестанских каналах, просто не существует", — говорится в сообщении.

Самолет авиакомпании Red Wings приземлился в аэропорту в 19:17 по местному времени, свидетельствуют данные сервиса Flight Radar 24.

Напомним, 29 октября сообщалось, что Сорос выделил на поддержку протестов против Израиля 15 млн долларов. По информации журналистов, финансирование деятельности активистов осуществлялась через благотворительную организацию Tides Center. За эти средства проводились митинги палестинских "правозащитных групп", которые выступали против действий Израиля после 7 октября.