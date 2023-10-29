Пострадали более 100 человек: в Индии на железной дороге столкнулись поезда (видео)

В результате столкновения пострадали два вагона, в которых находилось 90 пассажиров. Еще 27 человек в результате катастрофы были ранены, а 10 — погибли.

По меньшей мере 10 человек погибли и около 27 получили ранения в результате столкновения двух пассажирских поездов в индийском штате Андхра Прадеш. Об этом сообщило агентство Reuters в воскресенье, 29 октября.

Два вагона одного из поездов с пассажирами сошли с рельсов, и предварительное расследование показало, что к столкновению привел человеческий фактор. Авария произошла, когда пассажирский поезд "Визакхапатнам-Райагада" остановился из-за обрыва воздушного кабеля, и встречный поезд, следовавший по маршруту "Визакхапатнам-Паласа Экспресс", врезался в него, сбив вагоны остановившегося поезда.

Высокопоставленный правительственный чиновник, работающий в Визианагараме — районе, расположенном недалеко от места аварии — сообщил агентству Reuters, что 27 человек получили ранения и более 90 человек находились в двух вагонах, пострадавших в результате столкновения.

Отметим, что эта авария произошла всего через несколько месяцев после того, как на государственных железных дорогах Индии произошла самая серьезная за последние два десятилетия железнодорожная катастрофа, в которой погибли 292 человека. Тогда пассажирский поезд врезался в неподвижный грузовой состав, сошел с рельсов и врезался в другой пассажирский поезд, следовавший в противоположном направлении.

Напомним, в конце августа в Индии обрушился железнодорожный мост. Событие произошло неподалеку от населенного пункта Сайранг в штате Мизорам. На момент обрушения части моста на стройке находилось примерно 40 рабочих.

Кроме того недавно СМИ писали о том, что во время сильнейшего за последние 100 лет наводнения в Италии тела погибших находили в десятках километров от их домов. Погибли по меньшей мере 13 человек, еще 13 тысячам пришлось покинуть свое жилье.