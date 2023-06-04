Во время столкновения поездов в Индии погибло свыше 300 человек: названа причина

Во время одной из крупнейших катастроф последних десятилетий на железных дорогах Индии свыше 1200 человек получили ранения. Власти не исключают диверсию.

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Следователи назвали причины одной из крупнейших катастроф последних десятилетий на железных дорогах Индии, которая унесла жизни более 300 человек. Об этом сообщает The Mirror.

В результате столкновения поездов в районе Баласор на востоке штата Одиша погибло более 300 человек и свыше 1200 получили ранения. В воскресенье, 4 июня, власти завершили спасательные работы, в которых участвовало больше тысячи сотрудников.

Из-за неполадки в работе сигнальной системы поезд свернул на другую колею, об этом заявил министр железных дорог Ашвини Вайшнав.

Столкнове

"Кто это сделал, и как это произошло, мы выясним после расследования", — заявил он.

Сообщается, что скоростному поезду Coromandel Express был дан сигнал перейти на основной путь, но впоследствии этот сигнал изменился.

Место крушения, где пассажирский поезд свернул на соседнюю колею

Вместо этого поезд свернул на соседнюю колею, которая используется для отправки поездов в депо. На этом пути пассажирский экспресс столкнулся с грузовым составом, который перевозил железную руду. В результате несколько вагонов поездов перевернулись.

Видео столкновения поездов

"Система на 99.9% защищена от ошибки, но 0.1% ошибки всегда существует", — заявили в министерстве, добавив, что не исключена и диверсия.

Тела погибших сбрасывают на трактор

Семьям погибших выплатят по миллиону рупий (около 10 000 долларов), люди с серьезными ранениями получат по 200 000 рупий (около 2000 долларов) и 50,000 (500 долларов) — за незначительные повреждения.

Несмотря на попытки улучшить систему безопасности на железных дорогах Индии, здесь ежегодно происходит до нескольких сотен аварий. Большинство объясняют человеческим фактором или устаревшей сигнальной системой.

Напомним, чт около 12 вагонов пассажирского поезда пошли под откос в районе Баласоре (штат Одиша), что на востоке Индии. Спасатели предпринимали попытки достать застрявших пассажиров.

Также сообщалось, что во время сильнейшего за последние 100 лет наводнения в Италии погибло как минимум 13 человек, еще 13 тысяч были вынужден уехать из своих домов.