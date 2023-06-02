120 погибших, 800 раненых: в Индии столкнулись два поезда, шедших навстречу друг другу (видео)

Около 12 вагонов пассажирского поезда пошли под откос в районе Баласоре (штат Одиша), что в восточной части страны. Спасатели пытались достать около 200 застрявших пассажиров.

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По меньшей мере 120 человек погибли и еще 800 пострадали в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Индии. Об этом Об этом сообщает Press Trust of India со ссылкой на официальные сообщения властей и СМИ Индии.

Около 12 вагонов пассажирского поезда пошли под откос в районе Баласоре (штат Одиша), что в восточной части страны.

Главный администратор района Баласор Даттатрая Бхаусахеб Шинде сообщил, что число жертв уже составило как минимум 50 человек.

Спасатели предпринимали попытки достать около 200 человек, которые застряли в перевернувшихся вагонах

Сообщается, что во время этого случая, который произошел в 200 километрах от столицы штата Бхубанешвар, поезда двигались навстречу друг другу.

Столкновение поездов в Индии Столкновение поездов в Индии

По данным агентства Press Trust of India, одним из столкнувшихся поездов был Coromandel Express, который направлялся из Калькутты в Ченнаи.

На место трагедии прибыло около 500 полицейских и 75 карет "скорой" и автобусов, сообщили официальные лица штата Одиша

Амитабх Шарма, представляющий железнодорожное министерство, заявил, что сошли с рельсов примерно 10-12 вагонов одного поезда. Обломки некоторых из поврежденных вагонов оказались на соседних путях.

Перевернулись также около трех вагонов второго поезда.

Протяженность индийских железных дорог составляет 64 000 км, более 12 млн человек ежедневно пользуются 14 000 поездов.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что потрясен произошедшим, и выразил соболезнования семьям погибших.

Напомним, что во время сильнейшего за последние 100 лет наводнения в Италии тела погибших находили в десятках километров от их домов. Погибли по меньшей мере 13 человек, еще 13 тысячам пришлось покинуть свое жилье.

Также сообщалось, что во время шторма на озере в северной части Италии погибли спецагенты, их плавучий дом перевернулся.