На озере в Италии погибли секретные агенты: перевернулся огромный плавучий дом, — СМИ (фото, видео)

Официальные лица в северной Италии назвали имена двух сотрудников итальянских служб безопасности и одного сотрудника спецслужб Израиля.

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На борту лодки, которая в минувшее воскресенье перевернулась на итальянском озере Маджоре, находилась группа спецагентов. Об этом сообщает британский таблоид The Mirror.

Официальные лица в северной Италии назвали имена 62-летнего Клаудио Алонци и 53-летней Тицианы Барноби — агентов службы безопасности. Они находились на лодке во время сильного шторма, а их плавсредство перевернулось.

Еще одной жертвой аварии стал 50-летний Шимони Эрез, бывший сотрудник спецслужб Израиля.

Погибла также 50-летняя гражданка РФ Аня Божкова, ее муж находился за штурвалом.

Поиски пропавших пассажиров на озере Маджоре

Поначалу сообщалось, что на плавучем доме было несколько британцев, но данных об их повреждениях пока нет.

Лодка длиной 15 метров затонула после того, как начался "небольшой ураган", и 25 человек, отмечавших день рождения на борту, оказались в ледяной воде.

Тревогу подняла другая лодка, находившиеся на ее борту люди, увидели в воде пассажиров.

Дайверы до утра продолжали поиски пропавших без вести пассажиров.

Поиски пропавших

Большей части из 25 человек, которые находились на лодке, удалось добраться до берега. Некоторых подобрали другие лодки.

Два человека оказались в больницу в состоянии "средней тяжести", еще три пострадавших — в "не очень тяжелом" состоянии, 15 пассажирам помощь оказали на месте без госпитализации.

Озеро Маджоре считается вторым крупнейшим в Италии и пользуется популярностью среди туристов.

Напомним, что смерчу на озере предшествовала гроза с сильным ветром. Лодка перевернулась и затонула в районе между муниципалитетами Арона и Сесто-Календе.

Также сообщалось, что во время сильнейшего за 100 лет наводнения в провинции Эмилия-Романья погибли 13 человек, еще 20 тыс. жителей остались без крова.