На озері в Італії загинули секретні агенти: перекинувся величезний плавучий будинок, — ЗМІ (фото, відео)

Офіційні особи у північній Італії назвали імена двох співробітників італійських служб безпеки та одного співробітника спецслужб Ізраїлю.

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На борту човна, який минулої неділі перекинувся на італійському озері Маджоре, знаходилася група спецагентів. Про це повідомляє британський таблоїд The Mirror.

Офіційні особи в північній Італії назвали імена 62-річного Клаудіо Алонці та 53-річної Тіціани Барнобі – агентів служби безпеки. Вони знаходилися на човні під час сильного шторму, коли їхній плавзасіб перекинувся.

Ще однією жертвою аварії став 50-річний Шимоні Ерез, колишній співробітник спецслужб Ізраїлю.

Загинула також 50-річна громадянка РФ Аня Божкова, її чоловік був за штурвалом.

Пошуки зниклих пасажирів на озері Маджоре

Спочатку повідомлялося, що на плавучому будинку було кілька британців, але даних про їх пошкодження поки що немає.

Човен завдовжки 15 метрів затонув після того, як почався "невеликий ураган", і 25 людей, які відзначали день народження на борту, опинилися у крижаній воді.

Тривогу підняв інший човен: люди, що знаходилися на його борту, побачили у воді пасажирів. Дайвери до ранку продовжували пошуки пасажирів, що зникли безвісти.

Пошуки зниклих

Більшій частині з 25 осіб, які перебували на човні, вдалося дістатися берега. Декого підібрали інші човни. Двоє людей опинилися в лікарні в стані "середньої тяжкості", ще троє постраждалих — у "не дуже важкому" стані, 15 допомогу надали на місці без госпіталізації.

Озеро Маджоре вважається другим найбільшим в Італії та користується популярністю серед туристів.

Нагадаємо, що смерчу на озері передувала гроза із сильним вітром. Човен перекинувся і затонув у районі між муніципалітетами Арона та Сесто-Календі.

Також повідомлялося, що під час сильнішої за 100 років повені в провінції Емілія-Романья загинули 13 людей, ще 20 тис. жителів залишилися без даху над головою.