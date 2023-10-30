Для антитеррористической защиты: вокруг немецкого Бундестага возводят защитные столбы (фото)

По информации СМИ, до конца 2023 года перед зданием парламента в Берлине начнут прокладывать новую линию наземного метро (S-Bahn 21).

Вокруг здания немецкого Бундестага в центре Берлина развернулись масштабные строительные работы. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Само здание перестраивают для посетителей, а вокруг него вдоль Шайденманнштрассе со стороны Бранденбургских ворот с антитеррористической целью возводят защитные столбы, которых будет насчитываться 81.

Как сообщили представители Бундестага, общая стоимость работа составляет 4,5 миллиона евро. Кроме того, будут построены новый информационный центр и пункт охлаждения технологических процессов.

"Новый центр начнут строить не ранее 2025 года, работы обойдутся в 150-250 миллионов евро", — подчеркивается в сообщении.

Однако уже сейчас с фасада немецкого парламента начались земляные работы. Согласно проекту гости Бундестага будут попадать в него через инфоцентр, а затем проследуют по подземному переходу длиной 145 метров с помощью эскалаторов.

"Историческая парадная лестница XIX века станет недоступна для посетителей", — замечает Bild.

Также до конца 2023 года перед Бундестагом начнут прокладывать новую линию наземного метро (S-Bahn 21), которая соединит центральный вокзал и Потсдамскую площадь.

"В рамках работ вырубят 77 деревьев Тиргартена. Взамен в другом месте парка высадят саженцы, а для птиц построят 13 скворечников", — сообщает издание.

Из истории здания Бундестага — что известно

Здание построено в 1894 году для Рейхстага Германской империи и реконструировано в 1990-е для парламента ФРГ. Оно построено по проекту франкфуртского архитектора Пауля Валлота в стиле итальянского высокого Возрождения. Первый камень в основание здания германского парламента заложил 9 июня 1884 года кайзер Вильгельм I.

Строительство продолжалось десять лет и завершилось уже при кайзере Вильгельме II. Строительные работы обошлись в 24 миллиона рейхсмарок из наложенной на Францию контрибуции после Франко-прусской войны.

Во время Второй мировой войны угловые башни Рейхстага были переоборудованы под зенитные башни. Во время войны почти все окна замуровали, и здание служило бомбоубежищем. Электроэнергетическая компания AEG производила в нем электронные лампы. Кроме того, в здании парламента был оборудован госпиталь, а в его подвальные помещения переехало родильное отделение известной клиники "Шарите".

4 октября 1990 года, на следующий день после фактической даты объединения Германии, в Рейхстаге состоялось первое заседание первого общегерманского Бундестага. 20 июня 1991 года Бундестаг в Бонне 338 голосами против 320 принял решение о переезде в Берлин в здание рейхстага.

Здание является самым посещаемым парламентом в мире.

Напомним, Фокус писал о грандиозном замысле Адольфа Гитлера, который включал превращение Берлина в монументальный мегаполис, оставивший после себя неизгладимый отпечаток в истории города.