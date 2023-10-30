Ошибся дважды: Трамп снова заявил, что у Венгрии общая граница с Россией (видео)

На митинге в штате Айова Дональд Трамп заявил, что Венгрия граничит с Украиной и РФ.

Бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп уже не в первый раз утверждает, что Венгрия и Россия соприкасаются географически. С таким утверждением Трамп выступил на митинге в штате Айова.

В воскресенье, 29 октября, Трамп выступил перед своими сторонниками, продолжая свою предвыборную кампанию в надежде на еще один президентский срок. Тем не менее, содержание речи Трампа подчеркнуло его ограниченное знание географии Восточной Европы.

"Виктор Орбан, кто-то когда-либо слышал о Викторе Орбане? Он председатель Венгрии. Венгрия граничит как с Украиной, так и с Россией", – сказал Трамп.

Это уже второй раз за короткое время Трамп ошибочно заявил, что у Венгрии есть граница с РФ.

Напомним, 24 октября Дональд Трамп заявил, что РФ украла "супер-пупер" ракету у США и построила собственную.

23 октября СМИ писали, что Трамп обсуждал с австралийским миллиардером частные разговоры с президентом Зеленским.