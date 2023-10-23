Трамп обсуждал с австралийским миллиардером частные разговоры с Зеленским, — СМИ

Бывший президент США, как отмечают журналисты, рассказал в деталях австралийскому миллиардеру Энтони Пратту свои частные разговоры с лидерами Украины и Ирака.

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45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обсуждал с австралийским миллиардером Энтони Праттом разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило издание The New York Times.

По словам Энтони Пратта, в сентябре 2019 года перед импичментом Дональд Трамп поделился с ним телефонным разговором с Владимиром Зеленским.

"Это было ничто по сравнению с тем, что я обычно делаю", — процитировал Пратт Трампа.

Также в декабре 2019 года Трамп рассказал детали частного разговора с лидером Ирака сразу после того, как США ударили по силам, которые поддерживает Иран.

"Он сказал: "Я только что сегодня бомбил Ирак, и президент Ирака позвонил мне и сказал, что ты только что сравнял мой город". И он ответил: "Я сказал ему: хорошо, что ты собираешься с этим делать?" — рассказал Энтони Пратт.

Напомним, 21 октября стало известно, что суд в Нью-Йорке оштрафовал Дональда Трампа на пять тысяч долларов за публикацию в социальных сетях, которой 45-президент США нарушил приказ о распространении любой информации о судьях. В результате судья оштрафовал его и предупредил о возможном заключении. Зато Трамп признал, что все понимает и будет выполнять приказ.

7 октября Дональд Трамп заявил, что Украине якобы нужно отдать Российской Федерации русскоязычные области для того, чтобы украинская власть могла "сохранить свою страну". По словам Трампа, он мог бы лично договориться о такой сделке "без потери имущества, без каких-либо потерь".