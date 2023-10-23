Трамп обговорював з австралійським мільярдером приватні розмови із Зеленським, — ЗМІ

Колишній президент США, як зазначають журналісти, розповів у деталях австралійському мільярдеру Ентоні Пратту свої приватні розмови з лідерами України та Іраку.

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45-й президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обговорював з австралійським мільярдером Ентоні Праттом розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомило видання The New York Times.

Зі слів Ентоні Пратта, у вересні 2019 року перед імпічментом Дональд Трамп поділився з ним телефонною розмовою з Володимиром Зеленським.

"Це було ніщо в порівнянні з тим, що я зазвичай роблю", — процитував Пратт Трампа.

Також у грудні 2019 року Трамп розповів деталі приватної розмови з лідером Іраку відразу після того, як США вдарили по силах, які підтримує Іран.

"Він сказав: "Я щойно сьогодні бомбив Ірак, і президент Іраку подзвонив мені і сказав, що ти щойно зрівняв моє місто". І він відповів: "Я сказав йому: добре, що ти збираєшся з цим робити?" — розповів Ентоні Пратт.

Нагадаємо, 21 жовтня стало відомо, що суд в Нью-Йорку оштрафував Дональда Трампа на п'ять тисяч доларів за публікацію в соціальних мережах, якою 45-президент США порушив наказ про поширення будь-якої інформації про суддів. У результаті суддя оштрафував його та попередив про можливе ув'язнення. Натомість Трамп визнав, що все розуміє та буде виконувати наказ.

7 жовтня Дональд Трамп заявив, що Україні нібито потрібно віддати Російській Федерації російськомовні області для того, щоб українська влада могла "зберегти свою країну". Зі слів Трампа, він міг би особисто домовитися про таку угоду "без втрати майна, без будь-яких втрат".