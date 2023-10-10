"Это маньяк": племянница Трампа обвинила его в передаче Путину секретов обороны Израиля

По словам Мэри Трамп, глава Кремля мог передать секреты израильской национальной безопасности Ирану, а тот — террористам ХАМАСа.

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Племянница 45-го президента США Дональда Трампа Мэри сказала, что тот мог раскрыть президенту РФ Владимиру Путин секреты национальной безопасности Израиля. Об этом мэри Трамп написала у себя в X (ранее Twitter).

Она опубликовала пост, в котором поделилась скриншотом заявления Дональда Трампа. В нем бывший американский президент задался вопросом о возможности террористических атак на территории Соединенных Штатов.

"Те же самые люди, которые совершили набег на Израиль, в рекордном количестве вливаются в наши некогда прекрасные США через полностью открытую южную границу. Они планируют нападение на нашу страну? Криворукий Джо Байден и его босс Барак Хусейн Обама сделали это с нами!" — написал Дональд Трамп.

Мэри Трамп негативно высказалась о мыслях своего дяди. Она задалась вопросом, почему он до сих пор находится на свободе.

"Этот долбан*й маньяк, скорее всего, передал Путину (который передал Ирану, который передал ХАМАСу) секреты национальной безопасности Израиля…" — написала она.

Мэри Трамп о своем дяде Фото: Скриншот

Кто такая Мэри Трамп

58-летняя Мэри Лия Трамп — это американский психолог и автор книг. Является членом Демократической партии. Неоднократно появлялась в эфире популярных американских программ. Поддержала Хиллари Клинтон на выборах президента США в 2016 году.

Напомним, что бывший вице-президент США Пенс обвинил Трампа в войне в Украине. Американский политик обратил внимание и на действия администрации Джо Байдена, которая якобы пыталась договориться с властями Ирана, что, по его мнению, создало условия для проведения беспрецедентного террористического нападения боевиков ХАМАСа на Израиль.