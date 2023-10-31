Пять дней, чтобы пожать руку: для доступа к Путину сократили карантин, — росСМИ

Журналисты отмечают, если человек не будет подходить к Владимиру Путину ближе, чем на 3-5 метров, то сидеть на карантине — не обязательно, достаточно сдать тесты на COVID-19.

Карантин перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, который ввели в начале пандемии коронавируса, сократили до пяти дней. Об этом рассказали проекту Faridaily люди, которые последние несколько недель присутствовали на мероприятиях в Кремле.

По их словам, карантин остается обязательным для тех, кто собирается разговаривать с Путиным тет-а-тет или подходить к нему близко, например, чтобы пожать руку.

"Если же человек не будет подходить к Путину ближе, чем на 3-5 метров, то карантин можно не сидеть, достаточно сдать тесты", — объясняет один из собеседников.

Путин обязывает всех сидеть на карантине: детали

Как отмечает издание, диктатор — единственный в мире руководитель государства, который обязывает сидеть на карантине всех, с кем контактирует.

Известно, что с весны 2020 он встречался только с теми, кто прошел двухнедельную изоляцию под наблюдением сотрудников Федеральной службы охраны Российской Федерации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признавал, что в отношении Путина продолжает действовать особый режим эпидемиологической безопасности "по настоятельным рекомендациям специалистов".

Согласно официальным данным, президент Российской Федерации получил по меньшей мере четыре дозы вакцины против COVID-19.

Напомним, ранее Reuters сообщало, что президент Франции Эмманюэль Макрон отказался пройти российский тест на COVID-19 по прибытии в понедельник, 7 февраля, на встречу с президентом России Владимиром Путиным, и поэтому его держали на расстоянии от главы Кремля.