США и Израиль рассматривают привлечение миротворцев для Сектора Газа после уничтожения ХАМАС, — СМИ

Один из вариантов будущего существования Сектора Газа после его демилитаризации предусматривает введение международного миротворческого контингента, отмечают журналисты.

США и Израиль изучают варианты будущего Сектора Газа, включая привлечение американских войск, в случае уничтожения ЦАХАЛ террористов палестинского исламистского движения ХАМАС. Об этом говорится в материале Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Вопрос о миротворцах встал срочно во время наземной операции израильской армии. Речь идет также о создании миротворческих сил по образцу тех, которые наблюдают за мирным договором между Египтом и Израилем от 1979 года. Рассматривается и план действий, предусматривающий передачу Газы под временный надзор ООН.

По сообщению источников, переговоры находятся на ранней стадии, поэтому "многое может измениться". Некоторые официальные лица США считают такие варианты преждевременными или маловероятными. Но госсекретарь Энтони Блинкен во время сенатской панели 31 октября намекнул, что США рассматривают ряд вариантов будущего Газы.

"Мы не можем вернуться к статус-кво, когда ХАМАС руководит Газой", — сказал Блинкен.

В то же время пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон сказала Bloomberg, что "отправка американских войск в Газу в составе миротворческих сил не рассматривается и не обсуждается". Государственный департамент отказался комментировать эти планы.

Отметим, израильские официальные лица неоднократно заявляли, что они не намерены оккупировать Газу во время наземного наступления, но дальнейшее правление ХАМАС является неприемлемым после нападения 7 октября, во время которого группа убила 1400 израильтян и взяла в заложники более 200 человек.

Ранее стало известно, что ХАМАС применил против Израиля гражданские дроны. Специалисты отметили, что данная тактика способна застать врасплох любую профессиональную армию мира.