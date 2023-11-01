"Не дали выбора": российские миллиардеры Фридман и Авен назвали ошибкой инвестиции за границу

По словам российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, западные бизнесмены и политики также должны нести ответственность за нынешнюю ситуацию в РФ.

Российские бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман признали, что вложение своих миллиардов в европейские страны оказалось ошибкой. Об этом они сообщили в комментарии агентству Bloomberg.

"Мне не дали выбора, меня вытеснили… Сегодня тот факт, что мы вложили деньги в Англию, выглядит колоссальной ошибкой", – заявил Фридман.

С самого начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, он проживал в Лондоне, несмотря на жалобы на санкции. В октябре, он сначала перебрался в Израиль, а после ухудшения ситуации безопасности в этой стране, он вернулся в Москву.

"У меня огромный дом и сад, и британские власти не позволили мне нанять ни уборщицу, ни садовника… Мне приходилось быть дома каждый вечер и дважды в неделю проходить проверку в полицейском участке. Я тоже не мог пользоваться своей машиной и был вынужден пользоваться общественным транспортом, а мой дом вдали от метро", – посетовал Фридман.

Его бизнес-партнер Петр Авен, обладая гражданством Латвии, переехал в эту страну из Великобритании в прошлом году. Теперь и он признает, что инвестиции в европейские страны были ошибкой, и выражает недовольство "психологическим давлением", вызванным санкциями.

По его словам, еще в июле 2022 года при вылете из Великобритании в Прибалтику полиция допрашивала его в аэропорту Лондона в течение трех часов и в какой-то момент спросила, почему он и его партнеры вложили миллиарды на Запад и разместили свой головной офис в Англии.

"Из-за ошибки!", – ответил миллиардер.

Фридман и Авен утверждают, что не понимают, почему против них ввели санкции. Западные бизнесмены и политики несут ответственность за нынешнюю ситуацию в России "определенно не меньше, чем так называемые российские олигархи", заявил Авен Bloomberg.

Напомним, 18 августа в Офисе генпрокурора составили сообщение о подозрении олигарху Михаилу Фридману. Его подозревают в участии в преступной схеме, которая помогала уклоняться от уплаты налогов в Украине.

Ранее сообщалось о том, что компания, принадлежащая банкиру Фридману, заключила сделки на миллионы долларов с российскими государственными организациями, включая автозакупки для Росгвардии и обеспечение охраны Владимира Путина. Эти контракты были подписаны до и после полномасштабного вторжения России.