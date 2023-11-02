"Плохо будет всем": главный раввин РФ высказался о беспорядках в Дагестане

Берл Лазар заявил, что события в аэропорту Махачкалы и реакция на них на Кавказе "вызывают шок". По его словам, необходимо остановить "пропаганду ненависти" в России.

Главный раввин Российской Федерации Берл Лазар прокомментировал протесты в Махачкале, отметив, что ждет объяснений от властей, правоохранителей и местных религиозных лидеров. Об этом пишет российское издание "РБК" 1 ноября.

Раввин отметил, что участники беспорядков в аэропорту Дагестана "разносили все вокруг", а также бросались камнями в автобусы и сотрудников полиции. Он подчеркнул, что жертвами могли стать женщины и дети, прибывшие из Израиля.

Берл Лазар заявил, что упомянутые события "вызывают шок" и призвал к прекращению "пропаганды ненависти" в России. Он также выразил обеспокоенность взаимодействием разных народов, проживающих на территории РФ.

"Если, не дай Бог, сейчас эти отношения окажутся взорваны, плохо будет всем", — сказал религиозный лидер.

Он подчеркнул, что беспорядки в аэропорту не были единичным случаем и напомнил, что протестующие также атаковали еврейский культурный центр и гостиницу, в которой по слухам остановился израильский гражданин. Он отметил, что ждет объяснений от властей, народа и старейшин-аксакалов.

"А ответа нет. Даже извинений нет ни от кого на Кавказе", — констатировал раввин.

Беспорядки в Дагестане: что известно

Напомним, 29 октября жители Дагестана начали штурмовать аэропорт из-за рейса Red Wings, который должен был прилететь из Израиля. Люди собрались на территории аэропорта с плакатами: "Детоубийцам — нет места в Дагестане" и "Мы против еврейских беженцев".

Позже, 31 октября, стало известно, что пассажиров рейса Тель-Авив — Махачкала, которых в аэропорту "Уйташ" встретила толпа с палестинскими флагами и антисемитскими лозунгами, пришлось эвакуировать на вертолетах.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что за организацией событий в Махачкале якобы стоит Украина и западные спецслужбы. По его словам, ситуацию на Ближнем Востоке и другие конфликты в мире якобы пытаются использовать против России.

В свою очередь патриарх Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) назвал протесты в Махачкале попыткой рассорить российских мусульман и иудеев.