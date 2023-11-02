У Байдена считают, что Нетаньяху может вскоре потерять должность премьера, – Politico

По словам американских чиновников, президент США предложил израильскому премьеру подумать об уроках, которыми он хотел бы поделится со своим возможным преемником.

Президент США Джо Байден и его помощники рассматривают вероятность того, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вскоре будет вынужден уйти в отставку. Об этом пишет Politico 1 ноября со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников администрации Байдена.

Действующий и бывший американские чиновники сообщили, что по мнению представителей администрации президента США, дни Нетаньяху на посту главы правительства сочтены. Чиновники подчеркнули, что визит Байдена в Тель-Авив носил характер поддержки, однако в частном порядке он также призвал Нетаньяху действовать осторожно.

По их словам, Байден уже посоветовал Нетаньяху подумать над уроками, которыми он бы мог поделиться с возможным приемником, вероятно, полагая, что Нетаньяху не продержится на своей должности до окончания войны в Израиле.

В публикации говорится, что позиция администрации Байдена основана на предположении, что израильский премьер ослаблен гневом граждан из-за атаки ХАМАСа 7 октября.

При этом представитель Белого дома утверждает, что "политический некролог" Нетаньяху написан преждевременно. В свою очередь представитель Совета национальной безопасности заявил, что будущее карьеры израильского премьера "не обсуждалась президентом и не обсуждается".

Напомним, 18 октября Джо Байден прибыл в Израиль. Самолет с американским главой государства уже приземлился в Тель-Авиве, где состоялись переговоры с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

Ранее, 12 октября, бывший президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после нападения боевиков ХАМАС. По словам Трампа, если бы он выиграл выборы, то трагедии можно было бы избежать.