Наводнение в Италии: в Тоскане погибли пять человек (видео)

В результате внезапного наводнения в Тоскане 48 тысяч человек остались без электричества. Власти Итании объявили в регионе чрезвычайное положение.

Реки вышли из берегов в итальянском регионе Тоскана после проливного дождя вызванного штормом Кьяран. Местные власти сообщили в пятницу, 3 ноября, что в результате наводнения погибли минимум пять человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

Наводнение в Тоскане

Были опасения, что река Арно может затопить исторический город Флоренцию после того, как соседние с ней города были затоплены. Но глава региона Эухенио Джани заявил, что вода прекратила подниматься еще до полудня, и Флоренции пока ничто не угрожает.

Наводнение в Тоскане

Рядом с городом Пистойя обрушился мост, в результате чего погибли два человека. Еще один человек погиб в городе Розиньяно.

По данным итальянских СМИ, двумя другими жертвами стали пожилые люди, проживающие в небольшом городке Монтемурло.

Наводнение в Тоскане

Итальянское правительство объявило чрезвычайное положение и выделило 5 миллионов евро для помощи наиболее пострадавшим населенным пунктам.

Около 48 000 человек в регионе остались без электричества, сообщил на пресс-конференции в пятницу вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Наводнение в Тоскане

Губернатор Тосканы Джани заявил, что в регионе никогда не выпадало такого количества осадков за столь короткий промежуток времени.

"То, что произошло ночью в Тоскане, имеет четкое название – изменение климата", — написал он в социальной сети X.

Наводнение в Тоскане

Напомним, названы 20 стран, оказавшихся в зоне риска смертельного наводнения. Исследователи обнаружили, что изменения климата расширяют зоны опасности катаклизмов, в ближайшем будущем в опасности могут оказаться еще больше людей.

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