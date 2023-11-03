"Пошел ва-банк": россиянин угрожал взорвать самолет, чтобы выпить водки, — росСМИ (фото)

Мужчина сначала просто требовал алкоголь у стюардов, а затем прибегнул к угрозам. По данным медиа, таким поведением отличился хоккеист, летевший из Гуанчжоу.

Российский турист на рейсе Гуанчжоу — Москва угрожал взорвать самолет. Так он пытался добиться, чтобы бортпроводники принесли ему водку. Деталями 3 ноября поделились в медиа Mash.

Авторы контента передали, что по их данным речь идет о 39-летнем хоккеисте из Екатеринбурга Андрее Сидякине.

Фото Андрея Сидякина Фото: КХЛ

В публикации говорится, что во время полета спортсмен начал доставать стюардесс и стюардов, чтобы те принесли ему водку. Мужчина "вел себя вызывающе" и вскоре получил предупреждение от членов экипажа.

Тогда россиянин не растерялся и "пошел ва-банк". Он заявил, что имеет взрывчатку, встал и попытался открыть дверь самолета. Бортпроводники были вынуждены обыскать воздушное судно после угроз. После приземления на борт также поднялись сотрудники службы безопасности аэропорта и полицейские. Они тоже приступили к обыску.

Хоккеиста не задержали, но в дальнейшей перевозке — отказали. В Москве он должен был сделать пересадку и лететь дальше на Урал. После своих угроз он был вынужден искать другие пути, чтобы добраться до конечного пункта.

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