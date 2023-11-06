Признали Крым и Донбасс Украиной: в России распространили "неожиданную" карту (фото)

На карте, которую показали на одном и российских официальнов сайтов, Донбасс и Крым были показаны как территория Украины. Также отсутвовал Калининград.

Государственное собрание Республики Саха, также известной как Якутия, опубликовало карту, на которой временно оккупированные территории Украины не входят в состав Российской Федерации. Об этом стало известно с официального сайта ведомства.

На сайте "Сахапарламент", в статье, опубликованной 4 ноября, посвященной Дню народного единства, можно увидеть границы России, которые не включают временно оккупированные территории Украины и, кроме того, выделяются особенности, связанные с Калининградской областью.

В материале "Депутаты о Дне народного единства" была карта-иллюстрация, где у страны-агрессора были международно признанные границы – то есть без включения территорий Украины, временно оккупированных российской армией.

Примечательно, что Калининградской области, которая отделена от остальной территории РФ, на этой карте тоже не было.

В России распространили "неожиданную" карту

Напомним, 23 мая Владимир Путин запустил новый фейк об Украине. Президент России считает, что до создания Украинской советской социалистической республики (УССР) в 1919 году украинцы никогда не имели собственного государства. Путин также настаивал на том, что территория современной Украины в свое время входила состав Речи Посполитой, а потом население этой территории якобы "попросилось в состав Московского царства".

Кроме того, 21 декабря 2021 года Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Украину создал советский государственный деятель Владимир Ленин. По мнению президента РФ, для этого (создания Украины) большевики использовали "исконно русские земли".