Признали Крым и Донбасс Украиной: в России распространили "неожиданную" карту (фото)
На карте, которую показали на одном и российских официальнов сайтов, Донбасс и Крым были показаны как территория Украины. Также отсутвовал Калининград.
Государственное собрание Республики Саха, также известной как Якутия, опубликовало карту, на которой временно оккупированные территории Украины не входят в состав Российской Федерации. Об этом стало известно с официального сайта ведомства.
На сайте "Сахапарламент", в статье, опубликованной 4 ноября, посвященной Дню народного единства, можно увидеть границы России, которые не включают временно оккупированные территории Украины и, кроме того, выделяются особенности, связанные с Калининградской областью.
В материале "Депутаты о Дне народного единства" была карта-иллюстрация, где у страны-агрессора были международно признанные границы – то есть без включения территорий Украины, временно оккупированных российской армией.
Примечательно, что Калининградской области, которая отделена от остальной территории РФ, на этой карте тоже не было.
Напомним, 23 мая Владимир Путин запустил новый фейк об Украине. Президент России считает, что до создания Украинской советской социалистической республики (УССР) в 1919 году украинцы никогда не имели собственного государства. Путин также настаивал на том, что территория современной Украины в свое время входила состав Речи Посполитой, а потом население этой территории якобы "попросилось в состав Московского царства".
Кроме того, 21 декабря 2021 года Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Украину создал советский государственный деятель Владимир Ленин. По мнению президента РФ, для этого (создания Украины) большевики использовали "исконно русские земли".