"ЦАХАЛ не виноват": экс-президент Чехии указал на ошибки спецслужб Израиля

Бывший президент Чехии Милош Земан считает антисемитизм "коллективным комлексом неполноценности", вызванным завистью к евреям.

Бывший президент Чехии Милош Земан считает, что за резню в Израиле 7 октября, в ходе которой ХАМАС убил 1400 человек, несут ответственность израильские спецслужбы. По его словам, такая неподготовленность является "грубой политической ошибкой". Об этом он рассказал в интервью чешскому телеканалу Nova.

"Подобная ошибка секретной службы не должна была произойти. Израильская армия ни в чем не виновата", — заявил Земан.

Экс-президент добавил, что никогда не следует вести переговоры с террористами, потому что "хороший террорист — мертвый террорист".

Комментируя ситуацию в Израиле, Земан сказал, что со временем "произраильский энтузиазм" в Чехии и в мире пойдет на убыль и возобладает скрытый антисемитизм. По мнению политика, это "коллективный комплекс неполноценности", который проявляется завистью к успешности еврейского народа.

"Многим людям не удается компенсировать этот комплекс, и они становятся антисемитами", — сказал Земан.

Земан об отношениях с Путиным

Чешский политик считает свое дружеское отношение в прошлом к президенту РФ Владимиру Путину самой большой ошибкой в политической карьере.

"Только неразумный человек мог совершить такую трагическую ошибку, как вторжение в Украину", – заявил чешский политик.

По мнению бывшего президента, вторжение нанесло ущерб обеим сторонам конфликта.

"Люди этого не осознают, Путин, по сути, тот, кто навредил своей собственной стране", – заявил политик.

Что известно о бывшем президенте Чехии Земане

Земан – первый чешский президент, избранный всенародным голосованием. До 2013 года президент страны избирался обеими палатами чешского парламента.

Милоша Земана называли другом Путина. Он выступал за сближение Чехии с Китаем и Россией, делая упор на экономическую выгоду от такого сотрудничества.

После аннексии Крыма он неоднократно высказывался в поддержку России и предлагал Киеву решить крымский вопрос путем финансовой компенсации от России. Перед полномасштабным вторжением России в Украину в феврале 2022 года Земан публично опровергал предупреждения американской разведки о подготовке Москвы к войне.

Однако после начала войны Земан изменил свою позицию, осудил российское вторжение и призвал ввести жесткие санкции против Кремля. В октябре прошлого года он призвал ЕС вступить в войну на стороне Украины, если Россия применит в конфликте ядерное оружие.

Милош Земан завершил свой второй президентский срок в марте этого года и ушел с политической арены. Он занимал этот пост два срока подряд с 2013 года.

"Мне 79 лет. Я с нетерпением жду возможности отпраздновать свое 80-летие, но в отличие от Шимона Переса [бывшего президента Израиля], который все еще был президентом в свои 90 лет, я уже недостаточно здоров, чтобы себе это позволить ", – сказал Земан.

Напомним, в Чехии раскритиковали украинских беженцев-мужчин призывного возраста. Экс-президент страны Милош Земан заявил, что если кто-то "может насиловать, то может и воевать", или работать на военных предприятиях и стройках.

Ранее Фокус писал, что президент Чехии призвал мир поддерживать Украину. Петр Павел напомнил послам о грубых нарушениях международного права в Украине и нападениях России на невинных людей.